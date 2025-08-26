Trump amenaza con aranceles y restricciones a la exportación tecnológica

El presidente Donald Trump, a través de su plataforma Truth Social, ha amenazado con la imposición de nuevos y «sustanciales» aranceles y la restricción de sus exportaciones de chips a aquellos que no eliminen las tasas o regulaciones digitales que considera perjudiciales para las compañías tecnológicas estadounidenses. Esta amenaza viene tan solo 5 días después de la formalización del acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos. Con esta nueva medida, el presidente busca atraer a las empresas tecnológicas a territorios norteamericanos.

Las amenazas arancelarias de Trump

El presidente reclama que los impuestos, regulaciones y legislación actuales cambien «inmediatamente» ya que, a su entender y sin dar más detalles, «están diseñadas para dañar o discriminar a la Tecnología Americana». Además, critica que haya países que «de manera escandalosa, dan carta blanca a las mayores empresas tecnológicas de China». «Esto debe terminar, y debe terminar ya», ha agregado.

Con esta «verdad» en su mano, Trump exige el cese inmediato de una situación que considera indignante: «Advierto a todos los países con impuestos, legislación, normas o regulaciones digitales que, a menos que se eliminen estas acciones discriminatorias, (…) impondré aranceles adicionales sustanciales a las exportaciones de ese país a Estados Unidos e implementaré restricciones a la exportación de nuestra tecnología y chips altamente protegidos». Así, ha asegurado que «Estados Unidos y las empresas tecnológicas estadounidenses ya no son la hucha ni el felpudo del mundo» antes de amenazar con «consecuencias» si los países no muestran «respeto» por las «increíbles» compañías del país norteamericano.

Tensiones comerciales entre EEUU y la UE

Estas declaraciones vienen después de haber anunciado a principios de agosto la próxima imposición de aranceles de «aproximadamente» el 100% para la importación de chips y semiconductores , una medida con la que aspira a presionar para que las empresas muevan la producción de estos productos a territorios norteamericanos.

Además, estas palabras vienen a reavivar las tensiones comerciales tras la formalización del acuerdo arancelario entre Bruselas y Washington. Pese haber fijado ya la tasa arancelaria en el 15%, Trump vuelve a amenazar con imponer nuevos aranceles, aumentando la incertidumbre y la inestabilidad en las relaciones transatlánticas. Así, las tensiones comerciales entre EE.UU y Europa, que cuenta con una amplia legislación digital, formalizada en la Ley de Servicios Digitales, no dejan de aumentar en un contexto en el que Bruselas apuesta por reducir el riesgo de dependencia al país norteamericano.