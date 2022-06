Monsieur Cuisine connect, el famoso robot de cocina de Lidl hace meses que ya no está a la venta en estos supermercados. El motivo no es otro que la batalla legal que mantuvieron los supermercados alemanes con Thermomix cuando fueron acusados de copiar a su famoso robot, y aunque la audiencia de Barcelona diera la razón a Lidl, no hay rastro de su producto estrella de modo que todo aquel que desea comprarlo tiene que hacerlo en el «mercado negro» de sitios como Wallapop, donde puede llegar a superar los 500 euros de precio. Sin embargo, en el país de origen de este robot sí que está a la venta y de hecho en una nueva versión mejorada que recibe el nombre de Monsieur Cuisine connect trend y que puede ser tuyo ¿de qué modo? Toma nota porque te explicamos a continuación, el truco secreto para poder comprar online el robot de Lidl.

El truco para comprar el robot de Lidl

Basta con entrar en la web de Lidl en Alemania para descubrir que allí tienen a la venta el nuevo Monsieur Cuisine connect trend SKMC 1200 F6, de Silvercrest a un precio de 399 euros.

Un robot de cocina parecido al Monsieur Cuisine connect que vendían en España aunque con algunas variaciones. Por ejemplo el color es más grisáceo, pero lo cierto es que las funciones son las mismas, de modo que vamos a poder cocer, cocinar al vapor, batir, amasar, mezclar, pesar, triturar, emulsionar y hasta sofreír. Todo gracias a sus 10 velocidades y función turbo. El modelo cuenta además con conexión Wifi y una pantalla de 7 pulgadas, algo más grande que la de la Thermomix, en la que podemos ver los programas, los tiempos y temperaturas, junto a un vaso de 3 litros, es decir, más grande a como suelen ser en la mayoría de robots de cocina.

Un modelo completísimo que si echas de menos el robot que se vendía aquí seguro que deseas tener, pero no hace falta que viajes hasta Alemania para comprarlo. Tan sólo debes seguir los pasos que ahora te describimos.

Pasos para conseguir el nuevo robot de Lidl

Al ser una compra que haremos en Alemania se requieren una dirección de entrega alemana, pero no te preocupes. Sigue las instrucciones que te damos, que son del todo legales, y podrás tener este robot de cocina en tu casa de España en cuestión de días.