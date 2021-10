Starbucks es una de las cafeterías más famosas del mundo y es que pocas son las personas que no conocen su existencia, aunque nunca hayan pisado una. Su aparición en series de televisión y cine ha conseguido atraer a cientos de personas que ya se han hecho adictas al fenómeno Starbucks, y no solo porque sus cafés sean especiales y estén realmente deliciosos, sino por todo lo que rodea el pasar un rato en esta famosa cafetería. La cuestión es que hoy, para celebrar el Día Internacional del Café, podrás tomar un café gratis en Starbucks.

Pero, ¿Cómo conseguir una bebida gratis en Starbucks? ¿Qué es lo que hay que hacer exactamente para poder disfrutar de una bebida en la famosa cafetería sin gastar ni un céntimo?

Así podrás beber café gratis en Starbucks

La cadena de cafeterías de Starbucks regalará una bebida a todo aquel que se acerque a alguno de sus locales con un vaso reutilizable. En la empresa están muy comprometidos con el cuidado del medio ambiente, de ahí a que siempre ofrezcan ofertas si llevas tu propio vaso reutilizable. Es más, si acudes con regularidad a estos establecimientos sabrás que tu café te saldrá más barato si llevas tu propio vaso, en concreto te estarás ahorrando 40 céntimos cada día.

La oferta que se ha lanzado y en la que ofrecen un café gratis en Starbucks no solo se limita a esta bebida, también al resto que tienen en su carta habitual como smoothies, zumos o tés. Cualquier tipo de bebida será servida de forma totalmente gratuita para las personas que se presenten con un vaso reutilizable. Así que si nunca has probado su café, ahora es el momento de hacerlo.

Eso sí, no lleves un termo con una capacidad muy grande ya que te servirán una bebida equivalente a una taza grande. Así que no te servirá de nada llevarte un vaso reutilizable de un litro, por ejemplo, ya que no te darán un litro de café gratis en Starbucks.

Esta acción coincide con el 50 aniversario de la empresa norteamericana, una empresa que ha sabido posicionarse muy bien, especialmente entre los más jóvenes, y que se mantiene a flote a pesar de todas las crisis sufridas durante los últimos años.

Otras cafeterías que ofrecerán bebidas gratis

Pero no solo Starbucks regalará en este día tan especial un café o cualquier otra bebida. Otras cadenas de cafeterías han decidido sumarse a esta iniciativa y ofrecer sus productos sin coste para sus clientes, o para aquellos que quieran probar por primera vez.

Dunkin’, por ejemplo, regalará un café mediano caliente o helado con cualquier compra. Así que si por norma general tomas un café y un donut en esta cafetería, el café hoy te saldrá completamente gratis para conmemorar el Día Internacional del Café.

¿Vas a desaprovechar esta oportunidad de tomar un café delicioso gratis? ¡No te lo aconsejamos! Así que coge tu vaso reutilizable y pásate por alguno de los establecimientos para disfrutar de tu bebida durante el día de hoy.