Hoy es 1 de octubre por lo que celebramos el Día Internacional del Café 2021. Un día muy especial que reúne en una misma celebración a todos los productores de café del mundo así como a los amantes de esta bebida, una de las que más se consume a diario. Muchas son las especialidades o tipos de café que existen de modo que vamos a repasarlas y sabremos así cuál es el mejor café del mundo.

El mejor café del mundo

Puede que para ti que estás leyendo el mejor café sea el de Colombia, uno de los más famosos, o puede que te guste más elegir una variedad que sea por ejemplo descafeinada. A la hora de decir cuál es el mejor café del mundo la elección será subjetiva en función del gusto propio de cada uno, pero si nos fijamos en lo que opinan los expertos, existe un tipo de café que destaca por encima de los demás.

Nos estamos refiriendo al café de Laos, algo que puede sorprender a muchos porque durante años ha sido el café Kopi Luwak, de Indonesia el que siempre se consideraba el mejor de todos los cafés, pero tal vez este título se le haya asignado porque es también uno de los más caros. Sin embargo son muchas las personas que tras tomar una taza de café Kopi Luwak, también conocido como café Civet o Cat Poop, se han decepcionado al notar un sabor quizás demasiado particular.

Así es el café de Laos, el mejor del mundo

No ocurre lo mismo con el café de Laos » Laos Bolaven Plateau » que fue premiado con la «Cup of Excelence» un premio que distingue al mejor café del mundo en un certamen que reúne a expertos y profesionales del mundo del café cada año en Italia. Este año el premiado es este café que toma el nombre del lugar de donde proviene, la Meseta de Bolaven (en el sur de Laos) formada por un antiguo volcán que colapsó sobre sí mismo. El origen particular de este lugar con hermosas cascadas ha hecho que el suelo sea extremadamente fértil, como se puede ver en la exuberante vegetación y, por supuesto, en las vastas plantaciones de café. El resultado es un espresso arábica puro de sabor redondo, con notas de cereales y hierbas aromáticas que lo hace irresistible para cualquiera que se considere amante del café.

Los otros mejores cafés del mundo

Además del café elaborado en Laos, el mismo certamen destaca estos cafés: