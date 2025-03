El trucazo de IKEA para guardar botas altas: sin deformaciones y ahorrando espacio

Con el arranque de marzo comienza la primavera meteorológica, de modo que ya empezamos a pensar en el buen tiempo y en el final del invierno, por lo que organizar el calzado de temporada que hemos llevado los últimos meses, puede convertirse en un verdadero reto. Las botas altas, en especial, ocupan mucho espacio y suelen acabar amontonadas, dobladas o deformadas. Esto no sólo afecta a su apariencia, sino que también acorta su vida útil. Guardarlas en cajas de cartón no siempre es la mejor solución, ya que estas ocupan demasiado sitio y no garantizan una protección adecuada, pero por suerte, existe un trucazo a partir de algo de IKEA que seguro que te va a sorprender.

Un método ingenioso y fácil de replicar que permite mantener las botas en perfecto estado y optimizar el espacio al máximo. Inspirado en la idea compartida por la experta en decoración y bricolaje Araceli (@withbrushandpaper), este método utiliza un producto de IKEA para crear un sistema de almacenamiento eficiente, limpio y fácil de usar. El protagonista de esta solución es la caja de almacenamiento SKUBB, un accesorio versátil que, con unos pocos ajustes, se transforma en el aliado perfecto para organizar botas altas sin que se doblen ni pierdan su forma. Descubre paso a paso cómo hacerlo y di adiós a los problemas de almacenamiento con este trucazo de IKEA

Cómo guardar las botas altas con este trucazo de IKEA

Para aplicar el trucazo de IKEA que nos explica @withbrushandpaper en redes, sólo necesitas algunos materiales fáciles de conseguir y seguir unos sencillos pasos. En pocos minutos, podrás tener un organizador de botas funcional, ordenado y práctico y para el que necesitas los siguientes elementos:

1 caja de almacenamiento SKUBB de IKEA (tamaño grande, 90 cm de largo).

6 anclajes para cables.

El refuerzo plástico que incluye la caja en su parte posterior.

12 churros de piscina.

Opcional: silicona o pegamento fuerte para fijar mejor los anclajes.

Algodones desmaquillantes y unas gotas de aceite esencial para perfumar el interior.

Paso a paso para crear tu organizador de botas IKEA

Lo primero de todo es extraer los refuerzos internos que vienen en la caja SKUBB y corta tres piezas con el mismo largo que el lateral corto de la caja. Estas piezas servirán como separadores.

Fija los seis anclajes para cables en los laterales cortos de la caja, tres en cada lado. Asegúrate de que queden enfrentados, ya que servirán para sostener los separadores.

Introduce los refuerzos plásticos entre los anclajes para formar compartimentos dentro de la caja. De este modo, obtendrás cuatro secciones individuales donde colocar cada par de botas.

Para evitar que las botas se deformen, inserta un churro de piscina dentro de cada bota. Esto mantendrá la caña recta y evitará que se doblen con el tiempo.

Una vez que todas las botas tengan su respectivo churro, colócalas dentro de los compartimentos de la caja. Para optimizar el espacio, posiciona cada par de forma alterna: una bota con la suela apoyada en la pared y la otra con la caña hacia ese mismo lado.

Para evitar malos olores, coloca algodones desmaquillantes con unas gotas de aceite esencial dentro de una bolsita de tela y ponla dentro de la caja.

Una vez organizado todo, cierra la caja con su cremallera y guárdala en la parte baja del armario o debajo de la cama. Para una mejor identificación, etiqueta la caja con los nombres de las botas que contiene.

Ventajas de este método de almacenamiento

Ahorro de espacio: al utilizar una sola caja con compartimentos, se pueden almacenar varios pares de botas sin ocupar demasiado sitio.

al utilizar una sola caja con compartimentos, se pueden almacenar varios pares de botas sin ocupar demasiado sitio. Protección garantizada: la caja SKUBB protege del polvo, la humedad y los roces que pueden deteriorar el calzado.

la caja SKUBB protege del polvo, la humedad y los roces que pueden deteriorar el calzado. Evita deformaciones: gracias a los churros de piscina, las botas conservan su forma original durante toda la temporada.

gracias a los churros de piscina, las botas conservan su forma original durante toda la temporada. Fácil acceso y organización: el sistema de compartimentos permite ver de un vistazo qué botas hay en la caja sin necesidad de desordenar todo.

La caja SKUBB de IKEA, el elemento estrella de este trucazo

Si estás buscando una solución funcional para organizar tu calzado, la caja SKUBB de IKEA es una opción ideal. Se trata de una bolsa de almacenamiento de tela blanca, fabricada con un 90% de poliéster reciclado. Su diseño permite mantener el interior libre de polvo y humedad, además de facilitar la organización del armario.

Sus dimensiones (90 x 53 x 19 cm) la hacen perfecta para colocar debajo de la cama o en la parte baja del vestidor. Además, su cremallera frontal permite acceder al contenido de manera cómoda y sencilla. Todo esto por un precio de 9,99 euros, convirtiéndola en una solución asequible y efectiva.

Organizar botas altas puede ser un desafío, pero con este truco inspirado en IKEA es posible mantenerlas en perfecto estado sin sacrificar espacio. La combinación de la caja SKUBB con separadores y churros de piscina crea un sistema de almacenamiento práctico, económico y eficiente. Además, el extra de perfume con aceites esenciales hace que cada vez que saques tus botas para usarlas, estén frescas y listas para la temporada. Una solución fácil, inteligente y con resultados garantizados.