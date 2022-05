Trabajo acusa a los hosteleros de «pagar poco» pese a que sus costes laborales se han disparado un 53%

El problema de que haya gente sin trabajo y trabajos sin gente ya tiene solución: pagar más. «La solución es sencilla: Pagar adecuadamente, cumplir con los descansos y las jornadas y permitir la conciliación de la vida laboral y la familiar. Estoy convencido de que cuando eso pase las vacantes se esfumarán como la espuma» afirmaba el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, número dos de Yolanda Díaz. Una realidad que no es tal, ya que los hosteleros ha incrementado sus costes laborales un 53% en el último año.

No es la primera vez que el ministerio de Trabajo cuelga a los hosteleros el sambenito de malos pagadores. En octubre del año pasado Díaz planteó la misma respuesta: «Si algunos empresarios de nuestro país tienen dificultades para encontrar trabajadores y trabajadoras, les doy una pista: páguenles más». Sin embargo, según la Encuesta Trimestral de Coste Laboral del INE correspondiente al cuarto trimestre de 2021 los costes laborales se incrementaron en un 4,4%. En el caso de la hostelería, el salario medio se disparó un 53% interanual en el cuarto trimestre de 2021, hasta los 1.199,94 euros mensuales, el más alto en un cuarto trimestre desde 2019, antes del estallido de la pandemia. Los costes laborales totales de los hosteleros fueron los que más aumentaron en tasa interanual en el cuarto trimestre del año pasado, un 44,7%, hasta los 1.611,21 euros por trabajador y mes.

«Algunas de las vacantes que se están produciendo en territorios concretos y la hostelería tienen que ver con que no se paga lo suficiente,no hay descansos, las jornadas son agotadoras y los trabajadores no pueden conciliar su vida personal y laboral», ha apuntado Pérez Rey. Las duras afirmaciones del número dos de Díaz hacen referencia a la hostelería, un sector que sólo representa el 4% de las vacantes que quedan sin cubrir y que ocupa a más de 1,6 millones de personas en España. Además, la inflación, sumada al alza de otros costes, no ayuda a solucionar la falta de mano de obra en sectores que, como la hostelería y la restauración, tratan de ganar competitividad a costa de menores costes laborales.

La patronal de la pequeña empresa también ha querido responder a la ministra. «Nosotros hemos detectado el problema, lo hemos analizado y hemos propuesto posibles líneas de actuación sobre el mismo; es alarmante que en el lado del Gobierno se despache con unas declaraciones irresponsables. Liquidar un problema de esa magnitud, con el mensaje demagógico y falso, de que pagamos poco… me hace concluir que, en este, como en otros asuntos, el gobierno no piensa hacer nada» ha señalado Gerardo Cueva, presidente de Cepyme.

El coste laboral de un trabajador soltero medio en España, que suma el pago del IRPF por parte del empleado y las cotizaciones a la Seguridad Social del empleador, ascendió en 2021 al 39,3%, 0,3 puntos porcentuales más que el dato registrado en 2020, cuando la contribución tributaria cayó como consecuencia de la crisis sanitaria y económica del Covid-19. La cifra, según los datos presentados este martes por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), convierte a España en el decimosexto país con la cuña fiscal más alta de todos los socios. En nuestro país, el impuesto sobre la renta y las contribuciones a la Seguridad Social del empleador se combinan para representar el 88% de la cuña fiscal total, en comparación con el 77% del indicador promedio de la OCDE.