Pese a la paulatina mejora de la actividad y las ventas, el 67,8% de las pymes no podrá aumentar su plantilla en los próximos 12 meses por el aumento de los costes laborales, según el Barómetro de opinión de las pymes realizado por Cepyme durante los primeros meses del año pone de manifiesto el fuerte impacto que está teniendo la actual crisis de precios en casi todas las pymes españolas.

En los últimos 12 meses, el 50,17% de las empresas encuestadas mantuvo sus salarios sin apenas modificaciones y un 32,82% subieron los sueldos entre un 2% y un 5%. El 72% de los pequeños y medianos empresarios consideran poco o nada apropiada la reforma laboral aprobada por el Gobierno a finales de 2021. En todo caso, de la evolución y previsión de ventas y de empleo se desprende que las empresas están sufriendo una caída de la productividad, tanto en lo que se refiere a ventas por trabajador, como el beneficio por cada uno de ellos.

El Barómetro refleja que las pymes no prevén que la caída de la productividad se solucione a corto plazo, por lo que es un aspecto preocupante, que compromete su competitividad y su futuro. En cuanto a los problemas que más preocupan a las pymes en estos momentos, destacan los relacionados con el incremento de los costes laborales (54%) y de los impuestos (49%). A continuación, se sitúan las dificultades para encontrar personal cualificado (39%), el aumento de los costes de los insumos (32%) y la morosidad (17%). Resulta relevante que, pese al contexto inflacionario que no se vivía desde hace décadas, las empresas se muestran más preocupadas por los dos aspectos que tienen más que ver con la acción del Gobierno de Pedro Sánchez.

Una opinión que se ve reforzada con el hecho de que para el 82% de las empresas la política del Gobierno respecto de las empresas es poco o nada apropiada. Entre ellas, la reforma laboral que no es compartida por la gran mayoría. El 73% de las empresas consultadas considera poco o nada apropiada la última modificación normativa.

Incremento de precios

En cuanto al incremento de los precios en los últimos meses, prácticamente todas las empresas sufren su impacto. Exactamente, más del 94% de las pymes consultadas señala que se están viendo afectadas (32%) o muy afectadas (62%). El incremento de los costes viene por el encarecimiento de los suministros, que afecta al 71% de las empresas, y por la subida de la factura energética, que impacta al 29% de las pymes.

La inflación está afectando de forma notable a las empresas, deteriorando sus márgenes empresariales y afectando su viabilidad. De hecho, más de la mitad de las empresas consultadas, el 56%, sufre una reducción de los márgenes de beneficios debido a la subida de los gastos. De ellas, el 69% afirma que se han reducido notablemente, mientras que el 31% dice que lo han hecho de modo leve. Este deterioro impacta en su viabilidad. Así, el 15% de las empresas encuestadas ve en riesgo su continuidad por este incremento de precios y el 16% afirma que se ve obligada a acceder a financiación adicional.

Muchas compañías no pueden repercutir este aumento de costes en el precio final de venta. Así, el 42% de las pymes consultadas afirma que no está repercutiendo el aumento de costes al precio, mientras que algo más del 58% de las empresas consultadas sí que está trasladando el incremento de costes. No obstante, el aumento de precios no siempre es suficiente para compensar el incremento de los costes ni para garantizar su viabilidad.