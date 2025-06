Todo el mundo quiere probar el helado fit de Mercadona: no engorda y podrás comer los que quieras

Hay sabores que nos trasladan directamente al verano. Uno de ellos es el limón, fresco, ácido y vibrante. Pero si además viene en forma de sorbete, ligero, sin gluten, con apenas grasas y tan sabroso que no puedes dejar de repetir, podríamos estar hablando incluso de milagro en tarrina. Así es el sorbete con limón Hacendado, el helado que arrasa en Mercadona y que se está ganando un hueco en todos los congeladores, sobre todo entre quienes quieren cuidarse sin renunciar al postre.

En redes sociales no dejan de aparecer fotos, comentarios y recomendaciones. Y no es para menos. Cuesta 2,35 euros, viene en un formato familiar de 1 litro (con 720 gramos de peso neto) y tiene un perfil nutricional que lo convierte en un pequeño tesoro: bajo en grasas, sin gluten, sin colorantes artificiales y con el toque justo de dulzor. Por todo ello, lo mejor de todo es que te puedes permitir repetir sin sentirte culpable. Ideal como postre, tentempié o incluso merienda improvisada, el helado fit de Mercadona se adapta a casi cualquier ocasión. Aquí te contamos todo lo que debes saber sobre él: ingredientes, calorías, beneficios y por qué tanta gente lo recomienda como una alternativa más saludable.

El helado fit que ya se agota en Mercadona

Una de las claves del éxito del sorbete con limón Hacendado está en su composición nutricional. Por cada 100 gramos aporta solo 133 kcal, y apenas 0,8 g de grasa total, de los cuales solo 0,6 g son grasas saturadas. Para ponerlo en contexto: la mayoría de helados cremosos o con base de nata duplican (o triplican) estas cifras.

El bajo contenido en grasas convierte a este producto en una excelente opción para quienes siguen una dieta ligera o controlan el consumo de lípidos. Además, no contiene gluten, lo que lo hace apto para celíacos o personas con sensibilidad al gluten. Su perfil está claramente enfocado a quien quiere cuidarse sin caer en productos insípidos o con edulcorantes artificiales.

Y no olvidemos que se trata de un sorbete, no un helado clásico: eso significa que la base es agua con zumo de limón (15,6%), azúcar y estabilizantes naturales como goma guar o carragenanos. Es decir, nada de natas ni grasas animales añadidas, lo que le da una textura muy ligera pero sorprendentemente cremosa.

Refrescante, natural y con un sabor que engancha

Si algo tiene este sorbete es que está muy logrado a nivel de sabor. No resulta ácido en exceso ni empalagoso. El equilibrio entre el zumo de limón natural y el punto dulce lo hace muy refrescante y agradable al paladar. Perfecto para tomar después de una comida copiosa o en una tarde calurosa, incluso para acompañar frutas frescas o como parte de un postre más elaborado.

Muchos consumidores lo describen como el gran descubrimiento del verano por su textura suave y su capacidad para refrescar sin resultar pesado. Gracias a sus ingredientes bien escogidos, este sorbete tiene un sabor auténtico a limón, sin artificios, algo que se agradece en un mercado lleno de helados con saborizantes artificiales.

Además, la tarrina de 1 litro cunde mucho. Puedes servirlo en porciones pequeñas, acompañarlo de una infusión helada, un poco de menta o ralladura de lima para elevarlo aún más. ¡Y todo por sólo 2,35 euros!.

El sorbete que se adapta a tu estilo de vida

Otra de las ventajas del sorbete fit de Mercadona es que encaja con diferentes estilos de alimentación. No es vegano, ya que contiene proteínas lácteas (aunque en muy poca cantidad), pero sí es una opción ligera frente a los helados cremosos. Aporta 30 gramos de hidratos de carbono por cada 100 g, de los cuales 23 son azúcares, por lo que conviene no excederse si se está siguiendo una dieta muy baja en azúcares, pero es una alternativa mucho más saludable frente a otros dulces o postres industriales.

Es perfecto para quienes practican deporte y quieren rehidratarse con algo sabroso tras una sesión de ejercicio. También para quienes están cuidando su peso o simplemente no quieren llenar su cuerpo de aditivos innecesarios. De hecho, si lo comparas con otros helados similares del mercado, verás que este sorbete apuesta por una composición mucho más limpia y equilibrada.

¿ A qué esperas para disfrutar entonces del mejor helado de Mercadona? Ya lo tienes en sus congeladores, junto a otros helados y sorbetes, y viene en una tarrina de 1 litro, con un peso neto de 720 gramos. Su precio es 2,35 €, lo que lo convierte también en una opción económica. Y si deseas disfrutar mejor de su sabor y textura, se recomienda sacarlo del congelador y dejarlo a temperatura ambiente unos 5 minutos.

No lo dudes y no lo dejes escapar. Se trata del helado que es ideal para tener siempre a mano en verano y no sólo como postre: también puedes usarlo para preparar smoothies, batidos o incluso cócteles sin alcohol. La versatilidad es otro punto a favor de este pequeño gran éxito de ventas. ¿Te lo vas a perder?.