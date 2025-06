Todo el mundo me pregunta qué llevo desde que uso este aceite de Mercadona: tengo la piel como nunca

Estamos a punto de estrenar el verano y son muchas las personas que comienzan a tomar el sol para poder lucir una piel bronceada cuanto antes. Es importante sin embargo cuidar bien la piel con un buen protector solar y otros productos como cremas hidratantes e incluso como el que ahora os presento. Un nuevo aceite corporal de Mercadona que ya comienza a arrasar y que no vas a querer dejar escapar ya que además de servirte para nutrir la piel, te ayudará a que luzca particularmente luminosa.

Se trata del Aceite corporal Oil Glow Maracuyá de Deliplus, por 6,75 € y que ya he podido poner a prueba. Un aceite que destaca por su delicioso aroma pero que además cuenta con unas microcápsulas y una fórmula enriquecida con aceite de zanahoria, y que es capaz de dejar tu piel lista para que luzca de forma espectacular este verano. Pero además no es un producto o una novedad de Mercadona que llegue sola, ya que forma parte de una nueva colección que se conoce bajo el nombre de Frutalia y que incluye también de un acondicionador para el pelo y un exfoliante corporal de los que también os quiero hablar. Dos productos que no se quedan atrás, con respecto al aceite glow de Mercadona y que sin duda van a marcar un antes y un después en tu rutina de cuidado de la piel de este verano.

El nuevo aceite de Mercadona que está arrasando

Lo primero que me llamó la atención del nuevo Aceite corporal Oil Glow Maracuyá de Deliplus fue su textura. No es el típico aceite que te deja la piel pegajosa ni brillante en exceso. Tiene microcápsulas que se funden al contacto, dejando un acabado glow sutil, elegante, casi como si hubieras estado al sol un par de días sin quemarte. La piel no sólo queda bonita, sino también suave, hidratada y con ese brillo saludable que parece imposible de conseguir sin filtros.

Según la información del envase, este aceite está formulado con aceite de zanahoria, conocido por sus propiedades regeneradoras, y microcápsulas de manteca de karité, escualano y aceite de jojoba, una combinación perfecta para pieles que necesitan un chute de nutrición sin sensación grasa. Y sí, se nota desde la primera aplicación. La piel bebe el producto. Literalmente.

Y aunque suene superficial, el aroma también importa. Este huele a maracuyá tropical: fresco, veraniego, adictivo. De esos olores que te levantan el ánimo en cuanto lo aplicas. No es empalagoso, pero sí lo suficientemente duradero como para que alguien lo note cuando te da un abrazo. Se vende en un bote de 145 ml por 6,75 euros.

Cómo usar el Aceite corporal Oil Glow

Para usarlo, lo más recomendable es usar tras la ducha, con la piel aún ligeramente húmeda. Así se absorbe mejor y cunde más. Además con una sola pulsación por zona es más que suficiente. Masajea hasta que notes que la piel lo absorbe por completo.

Lo puedes aplicar por todo el cuerpo pero si desea cuidar especialmente las zonas más al descubierto en verano, aplícalo en las piernas, hombros y clavículas. Notarás que el resultado es espectacular con una piel brillante y nada pegajosa. Y si vas a la playa o la piscina, lo uso después del sol para calmar e hidratar. La sensación es increíble.

Una rutina corporal completa con aroma a maracuyá

Este aceite no llega sólo . Forma parte de una colección limitada de Mercadona que está arrasando este verano. Se trata de la línea corporal Frutalia con aroma a maracuyá que, además del aceite, incluye un exfoliante y un acondicionador sin aclarado para el cabello. Y los tres tienen algo en común: huelen de maravilla y cumplen lo que prometen.

El exfoliante corporal, Double Body Peel Maracuyá, combina partículas físicas de bambú con ácido láctico, lo que permite una doble exfoliación (mecánica y química) que renueva la piel sin agredirla. Yo lo uso un par de veces por semana y me deja la piel lista para absorber mejor el aceite. El resultado es una piel más lisa, sin esos molestos granitos o zonas ásperas típicas de los brazos o los muslos.

Y luego está el Acondicionador instantáneo Maracuyá, un spray sin aclarado que protege el cabello del sol, desenreda sin apelmazar y tiene el mismo perfume delicioso. Ideal para llevarlo en la bolsa de la playa, porque no necesitas aclararlo y te deja el pelo suave y brillante al instante.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por MERCADONA NOVEDADES by @inmaysusnovedades (@mercadona.novedades)

¿A qué esperas para deleitarte este verano con la mejor gama de cuidado para la piel? Tanto el aceite como los otros productos son fáciles de usar, eficaces y tienen un aroma exquisito. No necesitas ir a un spa para sentirte radiante, sólo necesitas cinco minutos en casa, unas gotas de este aceite y una excusa para brillar. Y si además todo el mundo te pregunta qué perfume llevas o cómo consigues ese brillo tan bonito, mejor que mejor.