Tíralas inmediatamente: no te comas estas latas de conserva. No lo decimos nosotros, hablan los médicos

Las latas de conserva forman parte de la alimentación de millones de personas en todo el mundo, un recurso que siempre viene bien tener en casa ya que puedes sacarles muchísimo partido, más a unas que a otras pero se pueden preparar platos muy interesantes con ellas. Te contamos en qué latas de conserva no debes comer bajo ningún concepto… ¡ni se te ocurra comértelas!.

Estas son las latas de conservas que no debes comer

Aunque en términos generales los alimentos enlatados o en conserva no son malos, hay algunos casos en los que no se recomiendan, algo en lo que coinciden médicos y expertos, por lo que hay que saber siempre cuáles son las recomendables para disfrutarlas en el momento que apetezcan. Toma nota de las latas de conservas que no deberías comer, según los expertos:

Chóped : el chóped en lata contiene una gran cantidad de grasas saturadas y elementos aditivos, y es la mismísima Organización Mundial de la Salud (OMS) quien recomienda evitarlas. De hecho, se relaciona su consumo con mayores posibilidades de sufrir cáncer.

: el chóped en lata contiene una gran cantidad de grasas saturadas y elementos aditivos, y es la mismísima Organización Mundial de la Salud (OMS) quien recomienda evitarlas. De hecho, se relaciona su consumo con mayores posibilidades de sufrir cáncer. Fabada y otras legumbres : aunque las legumbres son saludables, cuando están en conservas se combinan con carnes procesadas cuyo consumo puede provocar enfermedades cardiovasculares y obesidad.

: aunque las legumbres son saludables, cuando están en conservas se combinan con carnes procesadas cuyo consumo puede provocar enfermedades cardiovasculares y obesidad. Frutas en almíbar : especialmente muy consumido es el melocotón en almíbar, pero para nada recomendable ya que su altísimo contenido en azúcares puede contribuir al desarrollo de enfermedades como la diabetes o la obesidad.

: especialmente muy consumido es el melocotón en almíbar, pero para nada recomendable ya que su altísimo contenido en azúcares puede contribuir al desarrollo de enfermedades como la diabetes o la obesidad. Salsas: todas las salsas enlatadas contienen altas cantidades de azúcares, grasas y sal. Esto es en general con todas las salsas, ya estén en lata, en envases de plástico, en tarros de cristal… Siempre es preferible elaborar salsas caseras con ingredientes frescos.

¿Qué latas de conservas son sanas?

Las latas de conservas de verduras y de pescados (atún, caballa, merluza, etc) se presentan como las opciones más saludables en lo que a latas de conservas se refiere. Igualmente debes tener en cuenta que la mejor opción, la más sana, que siempre es preparar y consumir los ingredientes frescos. En el caso de las conservas que no son malas, puedes tenerlas en casa para un apuro, pero no abusar de su consumo.