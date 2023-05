Peligro total: ni se te ocurra comerte las latas de conservas si tienen esto

Una farmacéutica se ha vuelto viral en las redes sociales al advertir qué te puede pasar si ves esto en las latas de conserva y te las comes. La comida que ingerimos puede ponernos enfermos si no cuidamos el tipo de producto o estamos atentos a las imperfecciones que nos indican algo. Esta farmacéutica tiene muy claro qué no se comerá unas latas de conserva si ve estos signos que nos dicen directamente que podríamos enfermar gravemente o hasta morir. Toma nota de esta dura advertencia, podría salvarte la vida.

Ni se te ocurra comerte las latas de conserva si tienen esto

Infarmarte es la cuenta de una farmacéutica que comparte sus conocimientos, esta mujer desde que sabe qué puede pasarle a su cuerpo, no duda en evitar ciertos riesgos. Empieza su discurso contra los edredones de plumas, responsables de algunas enfermedades respiratorias que quizás hasta la fecha no conocía.

Esta mujer nos dice que hay enfermedades relacionadas por respirar determinados elementos, en concreto las plumas de animales. Algo que puede suceder, pero no es lo habitual, de hecho, muchos de los comentarios que le dedican van en es línea. Pero no es lo único que crítica esta farmacéutica que descubrió otro gran enemigo en su despensa.

Las latas que presenten golpes o estén hinchadas puede significar que están dañadas con lo cual, dependiendo del tiempo que estén hechas son un riesgo para la salud. El botulismo es el principal riesgo de la comida de lata que nos afecta de lleno. Esta toxina puede afectar nuestro cuerpo de forma potencialmente peligrosa.

Especialmente en caso de embarazadas puede poner en riesgo a la madre y al bebé, pero no solo a este colectivo de riesgo, sino también a otros. Todos estamos expuestos a esta intoxicación alimentaria que puede surgir de una lata en mal estado o una conserva que no se ha desarrollado como debería.

Esta toxina afecta directamente al sistema nervioso, sus síntomas incluyen visión doble, párpados caídos, dificultad para tragar y dificultad para respirar. Se debe acudir de inmediato al médico si se tienen sospechas de este tipo de intoxicación. Es grave por lo que se necesitan los cuidados hospitalarios necesarios.

Ten cuidado si ves una lata con estas características es un síntoma de que algo no termina de estar del todo bien en ella.