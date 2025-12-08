El tiempo máximo que puedes vivir en casa de un fallecido sin que Hacienda y el Gobierno te persigan

Las personas que vivan en la casa de un fallecido y vayan a heredar esta vivienda están obligadas a realizar una serie de trámites legales para no tener problemas con Hacienda. Los herederos, además de cambiar la titularidad de este bien inmueble, están obligados a liquidar el impuesto de sucesiones y donaciones y también la plusvalía municipal. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los problemas que puedes tener con Hacienda si no pagas los impuestos correspondientes a la hora de heredar la casa de un fallecido.

¿Cuánto tiempo se puede vivir en la casa de una persona que ha fallecido? Esta pregunta se la hacen millones de españoles que han sufrido la triste pérdida de un familiar y les queda en herencia el bien inmueble. Esta cuestión tiene una fácil respuesta: podrán disfrutar de la casa durante toda la vida, pero para ello tendrán que seguir una serie de trámites legales. El problema no está en el tiempo en el que un heredero disfrute de la casa de un fallecido, sino en el pago de los correspondientes impuestos.

Para realizar los trámites de la sucesión de la casa de un fallecido, lo primero será aceptar la herencia en caso de que haya testamento. Para ello primero habrá que obtener el certificado de defunción y posteriormente el de las últimas voluntades del fallecido. En caso de que no haya testamento, habrá que realizar ante notario una declaración de los herederos en la que estos se tendrán que repartir los bienes que ha dejado la persona fallecida.

Hacienda y heredar la casa de un fallecido

Estos son los primeros pasos a realizar a la hora de heredar la casa de un fallecido antes del acto más importante: liquidar los impuestos correspondientes. Esto es obligatorio para cambiar la titularidad de la propiedad de la casa de un fallecido. Así que los herederos tendrán que hacer frente al impuesto de sucesiones y donaciones, además de pagar la plusvalía municipal, que es un gravamen del ayuntamiento por la revalorización de los terrenos heredados.

Los herederos tendrán seis meses para liquidar el impuesto de sucesiones y donaciones desde la fecha del fallecimiento del titular. También existe la opción de conseguir una prórroga de otros seis meses y, siempre que se supere este periodo de tiempo, se tendrán que abonar las cantidades con intereses de demora. Esta deuda estará prescrita a los cuatro años desde el inicio de la solicitud si la Administración no se pronuncia durante esta fecha.

Además del impuesto de sucesiones y donaciones, los herederos tendrán que hacer frente a la plusvalía, que es el impuesto municipal sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Este es el porcentaje que se paga al ayuntamiento por el aumento de valor que ha tenido el terreno heredado con el paso de los años. «Para calcular la base imponible de la plusvalía municipal debes restar al valor de transmisión (precio de venta) el valor de adquisición (precio de compra o valor declarado en el impuesto de sucesiones). Luego, debes multiplicarlo por el porcentaje del valor catastral que corresponda al terreno», informa HelpMyCash. El plazo para pagar la plusvalía será también de seis meses.

Una vez liquidados estos impuestos, podrás cambiar la titularidad de la casa de un fallecido y así te evitarás problemas con Hacienda. Una vez realizados estos trámites legales, también podrás vender o hipotecar la vivienda y también te evitarás ciertos conflictos con el resto de herederos. Si no cambias la titularidad, Mentor Abogados asegura en un artículo que «la Administración puede considerar la vivienda como sin regularizar, lo que puede generar complicaciones en futuras gestiones». «Si pasan más de 30 años, en algunas comunidades autónomas, se podría considerar que los herederos han renunciado a la herencia por prescripción extintiva», avisa.

Así que lo más recomendable tras el fallecimiento de un familiar es acudir a un notario para repartir la herencia, ya sea a través de un testamento o de mutuo acuerdo con los herederos, y posteriormente liquidar los impuestos correspondientes en caso de que haya una casa u otros bienes de por medio. Así te evitarás problemas con Hacienda cuando haya una herencia de por medio.