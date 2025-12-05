Trabajó en Hacienda y pide a los españoles que se preparen porque la AEAT no tiene piedad: «No hace falta…»

Emilio Baena, un ex trabajador de Hacienda, ha hecho una publicación en las redes sociales en la que ha dado algunos consejos a los ciudadanos españoles respecto a las posibles investigaciones realizadas por la Agencia Tributaria. Este experto en la materia ha desvelado cuáles son las señales por las que Hacienda puede realizar un requerimiento al contribuyente. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los trucos ofrecidos por este ex trabajador de Hacienda a los españoles.

El Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero aumentará el control sobre los ciudadanos en 2026 y por ello se centrará en todos los movimientos de dinero de los contribuyentes, especialmente de los profesionales y los trabajadores autónomos. La Agencia Tributaria sigue con su firme premisa de acabar con el fraude fiscal y la economía sumergida y por ello realizará un control más exhaustivo sobre todas las operaciones realizadas.

Por ello, Emilio Baena, un ex trabajador de Hacienda, ha realizado una publicación en las redes sociales en la que ha avisado a los españoles sobre las situaciones en las que la Agencia Tributaria podría abrir una investigación. Este experto en la materia se ha centrado en la figura del «perfil de riesgo», que pueden tener algunos contribuyentes y empresas que pueden estar en el foco del fisco. Por ello, ha dado una serie de consejos a los ciudadanos para que tengan sus ingresos y gastos en orden cuando presenten sus ingresos en la declaración de la renta.

Un ex trabajador de Hacienda aconseja a los españoles

La publicación en cuestión ha sido realizada por Emilio Baena en la red social LinkedIn, en la que ha puesto a disposición de los españoles su experiencia como trabajador de Hacienda durante una década. «En mis más de 10 años trabajando en Hacienda he descubierto lo siguiente: te comparto las señales que, si las haces, 100 % te van a investigar», comienza diciendo en una publicación en la que también publicita su nuevo libro titulado ’10 movimientos que hacen saltar las alarmas de Hacienda’.

«Durante años, Hacienda funcionaba con revisiones manuales y expedientes en papel. Hoy, la realidad es otra: la Agencia Tributaria usa herramientas de big data e inteligencia artificial para analizar millones de datos cada día», comienza explicando en su publicación en la que habla del «perfil de riesgo» de los contribuyentes o empresas que se clasifica en función de los siguientes parámetros, que cita este experto en fiscalidad en su publicación:

Gastos que no encajan con tus ingresos.

Movimientos de dinero entre cuentas sin justificar.

Operaciones internacionales o uso de criptomonedas.

Exceso de efectivo o facturas con patrones anómalos.

Aparición en registros internacionales de sociedades.

Incongruencias con la información que reportan bancos y plataformas.

Cuando suceda alguna de estas situaciones, la inteligencia artificial de Hacienda abrirá una investigación sin la necesidad de que intervenga un trabajador de la Agencia Tributaria, que será el que lleve a cabo las operaciones una vez el big data haga saltar la alerta. Por ello, este experto fiscal deja claro en su publicación que: «Cada compra, transferencia o inversión alimenta el sistema que decide si mereces una inspección. Por eso hoy, la estrategia fiscal no es opcional: es tu defensa». «Planificar no es evadir. No basta con ser legal, también hay que parecerlo. Porque una inspección te agota, te quita tiempo, recursos y el sueño», finaliza.

Por ello debes saber que a partir del próximo año 2026 desde Hacienda aumentarán el control sobre todos los movimientos de dinero de los ciudadanos, especialmente de los autónomos, que incluso tendrán que justificar todos los cobros y pagos realizados con aplicaciones como Bizum. Todo con el objetivo de poner fin al fraude fiscal.