En 2017 se fundó ThePowerMBA con una misión clara: transformar el modelo de educación tradicional. Y, sin duda, lo han conseguido. Tras cuatro años de historia, más de 70.000 alumnos, de estar presentes en más de 100 países y de organizar cerca de 700 eventos de networking, han hecho frente a una nueva identidad corporativa, pasando a llamarse ThePower Business School.

ThePower Business School nació con el objetivo de transformar el modelo de educación tradicional. «Nos cansamos de ver cómo las escuelas de negocio tradicionales repetían una y otra vez el mismo modelo educativo que no tenía un impacto real en las personas, con un ratio de finalización bajísimo y, a costa de hacer grandes esfuerzos. Y no, no estamos hablando solo de dinero, sino también de la cantidad de horas que tenían que pasar en las aulas para poder adquirir los conocimientos.» afirma Hugo Arévalo, presidente ejecutivo y cofundador de ThePower Business School.

Sin embargo, las prioridades han cambiado, hoy en día, ¿quién está dispuesto a invertir tantos miles de euros, endeudarse, dejar su trabajo y paralizar su vida durante dos años? Lo cierto es que el 99% de las personas no lo está. Esto suponía una gran barrera para aquellas personas que, a pesar de tener ganas de aprender, no tenían recursos. «Nuestra propuesta fue lanzar nuestro, ya mítico, ThePowerMBA, por el que adoptamos nuestro anterior nombre, que daba la oportunidad de cursar un completo máster de negocio de forma totalmente práctica, de la mano de las mayores referencias mundiales, en clases de 15 minutos, sin horarios y a un precio asequible» apostilla.

ThePower Business School se financió en sus inicios con un capital inicial aportado por amigos y familiares de 100.000 euros, de los cuales se destinaron 14.000 euros para campañas de marketing. Fue ahí cuando la escuela empezó a generar caja positiva. Ahora, con casi 5 años de vida han trabajado con más de 600 empresas como Danone, Sanitas, L’Oreal, Clicars, AstraZeneca, Cisco, BBVA, Hays, DKV, Indra, Endesa, Iberdrola o Adecco, entre otras muchas, y esperan superar la barrera de los 100.000 alumnos en 2022.

«En los últimos años, hemos empujado el modelo de negocio B2B abriendo múltiples mercados -tenemos alumnos en más de 100 países-. Nuestros próximos objetivos serán ir consolidando aquellos mercados en los que vemos más proyección apostando por la adaptación local en ellos. Además, centraremos nuestros esfuerzos sobre todo a hacer efectivo nuestro propósito: democratizar la educación en las compañías. También queremos apostar por la tecnología y apoyarnos en ella a la hora de profesionalizar lo que hemos validado durante estos cuatro años de vida» comenta Arévalo.

¿En qué consiste el modelo de formación B2B?

Su modelo de formación a empresas parte de la esencia de la que ha sido su propuesta de valor desde el principio: ofrecer la oportunidad de aprender con auténticas referencias mundiales, con un modelo de estudio que se adapta a la vida de las personas permitiéndoles conciliar su trabajo y su vida personal, viviendo la verdadera experiencia de una escuela de negocios.

«Nosotros ponemos a disposición de las empresas con las que trabajamos un conjunto de programas transversales, de gran impacto y elevado engagement orientados solamente a una serie de áreas que consideramos fundamentales: negocio, innovación, marketing, ventas, soft skills y transformación digital. Y cada uno de estos programas está orientado a una serie de perfiles concretos, con unas necesidades específicas» apunta Arévalo.

A partir de ahí, el funcionamiento es muy sencillo. Los partners eligen un plan que les habilita una sala virtual con un número de seats determinado, a los que van invitando a los empleados que seleccionen, pagando una cuota fija. Esto les aporta mucha flexibilidad porque cuando alguien acaba el programa o sale de la compañía, ese seat se libera para que o bien lo ocupe otro, o continúe ese mismo empleado con un programa distinto.

Para asegurarnos de que esas salas están siempre llenas y los partners sacan el máximo provecho a la colaboración, ponemos a su disposición nuestros Learning Solutions Architects, consultores que les ayudan a unir las necesidades formativas de cada grupo con nuestros programas. Todo ello combinado con la tecnología, ya que también cuentan con un panel de control que les aporta visibilidad y transparencia completa sobre las métricas de adopción, avance, engagement, etc.