Te están arruinando: los electrodomésticos que más gastan en ‘stand-by’

Hay una serie de electrodomésticos que gastan mucho en ‘stand-by’, quizás te estés arruinando si los dejas enchufados siempre. La factura de la luz se ha convertido en un elemento temible que llega a nuestras casas de forma puntual y con algo de miedo. Con precios al alza y las nuevas franjas de consumo que hacen que se encarezca o se baje el precio en función de este coste de la electricidad. La OCU pone una cifra, que podría darte más de una alegría en tu bolsillo, esto es lo que pierdes cada año con los electrodomésticos en ‘stand-by’.

Estos son los electrodomésticos que más gastan en ‘stand-by’

La OCU le ha puesto una cifra a lo que gastan tus electrodomésticos en ‘stand-by’. Todo suma en estos tiempos de crisis. Euro a euro podemos ir ganando más de lo que imaginamos, controlando los pequeños gastos, podemos estar ante unas ganancias que se incrementan con el paso de los días.

No podemos controlar los gastos extra o la llegada de nuevas subidas de la luz, pero si que podemos actuar ante el consumo que realizamos en casa. Según la OCU en un año los electrodomésticos en ‘stand-by’ pueden suponer un gasto de más de 100 euros. Una cantidad de dinero que nos podemos ahorrar fácilmente.

En este estudio la OCU se ha centrado en unos electrodomésticos que consumen y dejamos abiertos siempre, en stand-by. El hecho de tener una regleta cerca o de apagarlos del todo y no dejarlos en reposo nos pueden suponer unos euros al final de año o durante el mes que nos vendrían de maravilla.

Impresora: 52,6 kWh al año.

Router: 35,0 kWh al año.

Cadena de música: 35,0 kWh al año.

Caldera de gas: 27,2 kWh al año.

Altavoces: 26,3 kWh al año.

Los pequeños gastos, al final del camino suman. Con lo que debemos tener siempre en mente el apagar los electrodomésticos y no dejarlos en reposo. Aunque no lo parezca estos elementos siguen gastando y suman unos euros a una ya abultada factura de la luz.

Apagar el router cuando no lo uses te puede ayudar a ahorrarte unos euros, desenchufar aquello que no estés utilizando o en el caso de la nevera o la caldera cuando estés varios días fuera de casa. Euro a euro al final del camino acabarás ganando más de lo que imaginas.