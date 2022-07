Estos son los electrodomésticos que debes desenchufar si te vas de vacaciones

En verano hay quien se va varios días de vacaciones. Es mejor dejar la casa sin cargas, es decir, pudiendo apagar la luz o bien con otras acciones. Por esto desde diversas organizaciones hacen un llamamiento para saber cuáles son los electrodomésticos que debes desenchufar si te vas de vacaciones.

Además, lo ideal es dejar las persianas bajadas para evitar que entre el sol, cerrar bien todas las puertas y ventanas, y tener las plantas bien regadas, entre otros.

Los electrodomésticos que debes desenchufar si te vas de vacaciones

Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), es mejor desenchufar aquellos aparatos que no son prioritarios. Y es mejor quitar el enchufe que dejarnos en la posición de stand by, que según este organismo, supone alrededor de un 10% de la energía que consumes en tu hogar. Para un consumo medio de 4.500 kWh al año, ese consumo equivale a 7,5 euros al mes.

Televisor

Se puede desenchufar perfectamente porque es algo que no va a usar nadie durante los días en los que no se está en casa. esto supone un ahorro de energía destacado.

Microondas y horno

Lo mismo que el televisor, es mejor que no estén enchufados, ni estos ni muchos otros que están en la cocina.

¿Qué hacemos con la nevera?

Si vamos a estar pocos días fuera y tenemos comida, entonces puede dejarse, pero si se prevé que uno no va a estar durante tiempo, la OCU entonces aconseja vaciar el frigorífico y desenchufarlo. Así que mejor no compramos de más y acabamos todo lo que tenemos antes de irnos de vacaciones. Otra opción es dejar aquellos productos que tenemos en el congelador en casa de alguien a quien le tengamos confianza.

Además debes dejar la puerta abierta y si la nevera está sucia, entonces es mejor limpiarla antes de irse.

Cuando quitar la luz

En lugar de ir desenchufando todos los aparatos que tenemos en casa, una opción más cómoda y recomendable es quitar la luz si sabes que estaremos bastantes días fuera de casa. ello especialmente cuando decidimos que queremos desenchufar la nevera.

Si quitamos la luz de toda la casa, entonces ahorramos seguro y no gastamos energía ni dinero con todos los aparatos que dejamos como el horno o el microondas, que son dos de los distintos aparatos que solemos dejar ahí sin desenchufar cuando nos vamos.

Además y por si no lo sabías, los electrodomésticos de la cocina, como el horno o el microondas, como los aparatos electrónicos, suelen contar con relojes, indicadores y memorias que siguen consumiendo aunque no los uses.