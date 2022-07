Todo los que debes dejar listo antes de vacaciones para estar tranquilo

Cuando te vas de viaje, y especialmente si es más que un simple fin de semana, hay que saber qué debes dejar listo antes de vacaciones para estar tranquilo. Especialmente todo lo que tienes en casa para no gastar más, mantener el hogar y otros. veamos algunos de los más esenciales.

Todo lo que debes dejar listo antes de vacaciones

¿Tienes plantas en casa?

En este caso, asegúrate de regalarlas antes de irte, y si vs a tardar en venir puedes hacer dos cosas: o dejar que alguien venga a casa a regar las plantas o bien hacer un riego automático para que x tiempo tus plantas tengan agua de forma segura.

No dejes suciedad en casa

Antes de irte, hay que sacar la basura y no dejar nada de alimentos o bien compuestos orgánicos, porque con el calor, el olor puede ser cada vez peor.

Quita la luz

Como tenemos la nevera en marcha, a veces es complicado quitar la luz, pero es una de las cosas que se hacen para no gastar más. Lo ideal es que en la nevera no haya nada (te lo puedes ir comiendo todo antes de irte) y el congelado dejárselo a alguien. Y así se quedará vacía y podrás quitar la luz sin problema.

Desenchufa todos los dispositivos electrónicos

Tanto si quitas la luz como si no, entonces recuerda a desenchufar aquellos dispositivos que no vas a usar en este tiempo porque no estarás. Así te podrás ir más tranquilo y que no haya sustos y también a gastar menos en energía y dinero.

Estores, cortinas y persianas bajadas

Si en casa suele entrar mucho sol, entonces hay que bajar estores y persianas. Así se mantendrá más fría cuando no estés durante el tiempo en el que te vas de vacaciones.

No dejes a la vista los objetos de valor

Cuando uno se va a de vacaciones espera que no entren ladrones, pero todo es posible. Entonces hay que guardar bien aquellos objetos que sean de mayor valor. Déjalos en un lugar seguro, en otra casa, en una caja fuerte, en un lugar para guardar muebles y otros enseres, etc.

Cierra las llaves del gas y del agua

Además no está de más cerrar las llaves de paso tanto del gas como del agua porque, aunque no tiene porqué pasar nada, evitarás sustos como posibles fugas.

Consejos