El sueldo de una limpiadora española viviendo en Suiza: te deja sin palabras

Suiza sigue representando una opción ideal para muchos españoles que acuden a esta zona de Europa con el objetivo de generar unos ahorros ante la precaria situación laboral que hay en España. Miles de ciudadanos han hecho las maletas rumbo al país helvético para desarrollar trabajados cualificados y no cualificados en un país en el que los salarios están muy por encima de lo que se cobra en nuestro país. Recientemente se ha hecho viral en las redes sociales la confesión de una española que trabaja como limpiadora en Suiza y tiene un sueldo mayor que un ingeniero en España.

Suiza sigue siendo un país de acogida para decenas de miles de españoles que ponen rumbo al centro del Europa para ganarse la vida. Pese a que Pedro Sánchez siga empeñado en decir que la economía española va como un cohete, lo cierto es que los salarios siguen por debajo de la inflación estacionada y el paro juvenil sigue rondando el 28%, dato que pone a España en el primer puesto en la clasificación de los países de Europa con más jóvenes en situación de desempleo. Así que ante esta situación muchos han optado por hacer las maletas para buscar un futuro más prometedor.

Según los datos proporcionados por la Secretaría de Estado de Migraciones (SEM), en diciembre de 2024 hay un total de 79.941 españoles como residentes en Suiza a lo que hay que sumar 2.377 como población no residentes. Como informa el Ministerio de Trabajo y Economía Social, «esto significa que el total de españoles residentes en Suiza sube por quinto año consecutivo después de que desde 1989 el total disminuyera».

Los casi 100.000 españoles que hay en Suiza han puesto rumbo al país helvético movidos por sus excelentes salarios, muy superiores a los que podemos encontrar en España. Los números lo dejan claro, mientras que el salario medio en Suiza está fijado en 105.105 euros al año (equivalente a 8.759 euros al mes), el salario medio que percibe una persona en España es de 26.949 euros (1.763,1), según información proporcionada en su día por el Instituto Nacional de Estadística. Los números adquieren más relevancia en el caso del Salario Mínimo Interprofesional, que en nuestro país es de 1.080 euros. En suiza es de 4.548,8 euros al mes, que equivale 54.586 euros al año.

El sueldo de una limpiadora en Suiza

Ana Marina Lasso es una española que en su día puso rumbo a Suiza para aprender alemán y de paso generar unos ahorros y que ahora se ha hecho viral gracias a un vídeo publicado en las redes sociales en el que informa sobre su sueldo como limpiadora en Suiza. «Cobra más una limpiadora en Suiza que un ingeniero en España», es el titular del vídeo en el que la española cuenta lo que cobra por hora limpiando casas de particulares.

«La limpieza junto a la hostelería y la construcción es uno de esos trabajos no cualificados que las personas que venimos a Suiza a aprender alemán desarrollamos en algún momento», comienza diciendo en un vídeo en el que aparece limpiando una espectacular casa en Suiza.



«Cobro por servicio. Es decir, me contratan tres o cuatro horas, depende de lo que el cliente quiera. Por cada hora que trabajo cobro 28 Francos la hora. En esta casa he estado cuatro horas así que en total he cobrado 112 francos suizos que es el equivalente a 120 euros», informa en el vídeo viral en la red social Tik Tok en el que deja claro que: «Sí, cobro más limpiando casas en Suiza que un ingeniero en España».

Este vídeo ha tenido una gran repercusión por la diferencia de salarios entre Suiza y España. Lo normal es que una profesional de la limpieza pueda cobrar alrededor de 30 euros pero por tres o cuatro horas de trabajo, siendo alrededor de 10 euros la hora. Muy diferente a lo que se puede percibir en Suiza, que sube hasta 120. También hay que tener en cuenta que el coste del día a día en el país helvético es mucho mayor que en nuestro país, además del precio de los alquileres. Aún así, parece que sale más rentable desempeñar esta función en el centro de Europa que en la península.