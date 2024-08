Subidón de las pensiones confirmado: atención jubilados, esto es lo que vais a cobrar

Los jubilados en España tendrán buenas noticias de cara a 2025 con respecto a las pensiones. El Gobierno ha aprobado una nueva subida de cara al próximo año siguiendo la tendencia al alza de 2024, en el que las pensiones contributivas han subido un 3,8% mientras que las no contributivas se han incrementado un total de 6,9%. Dentro de unos meses este grupo que recibe una pensión sin haber cotizado los suficiente tendrá una ayuda superior. Todo a falta de confirmación oficial por parte de la Seguridad Social.

Pese a que Pedro Sánchez saque pecho porque la economía española va como un cohete, lo cierto es que lo único que sube en España son los precios de la cesta diaria y esto es una espada de Damocles para millones de españoles, que no ven los sueldos subir en la proporción que lo hace una botella de AOVE, por ejemplo. Esto es algo que ahoga a cientos de miles de familias en todo el país.

Uno de los grupos que también sufren los precios alcistas de los últimos tiempos son los jubilados. Los últimos datos proporcionados por la Seguridad Social relativos al mes de julio dicen que en España hay un total de 9,2 millones de pensionistas de las que 6,4 cobran la pensión de jubilación, estableciéndose la cuantía media en 1.443,1 euros. La pensión media de jubilación procedente del Régimen General es de 1.601,9 euros mensuales mientras que la más baja es la que tiene que ver con el Régimen de Autónomos, que está en 963,6 euros.

Esta pensión media ha quedado establecida después de los aumentos de 2024, en el que las pensiones contributivas han subido un 3,8% mientras que las no contributivas han escalado hasta el 6,9% con el objetivo de hacer más pequeña la brecha entre ambas. La que más se ha incrementado en el último año ha sido la pensión mínima de viudedad con cargas familiares, que ha pasado de 905,9 euros a 1.033,6 euros subiendo un 14,1%.

Aumento en las pensiones para jubilados

Todo hace indicar que todas las pensiones se incrementarán de cara al próximo año pero la que parece que tendrá una subida segura son las no contributivas. Esta prestación está destinada a las personas que no no han cotizado un mínimo de 15 años y que carecen de ingresos anuales superiores a 7.250,60 euros. Estas son las pensiones que están destinadas a las personas que cerca de la vulnerabilidad económica y que se dividen entre las de jubilación o incapacidad permanente.

Actualmente, el máximo de la pensión no contributiva está en una prestación anual de 7.250,6 euros anuales, que equivale a 517,9 euros mensuales. Esta cantidad puede verse reducida hasta una cantidad mínima de 129,48 euros mensuales o 1.812,65 euros anuales, cantidad a la que se puede llegar en función de los ingresos anuales que tenga el solicitante o el cómputo del grupo general.

En 2024 la cuantía mensual de la pensión no contributiva está en 517,9 euros mensuales y de cara a 2025, a falta de confirmación oficial, todo hace indicar que la cuantía subirá hasta 542,85 euros, lo que se traduce en 7.599,9 euros anuales. Con el objetivo de ayudar a los jubilados más vulnerables, el objetivo del Gobierno es que esta cuantía alcance el 75% del umbral de la pobreza para una sola persona en 2027, así que de esta manera las pensiones continuarán incrementándose hasta alcanzar los 592 euros mensuales (8.250 euros anuales) en 2027.

De esta forma, de aquí a 2027 las pensiones no contributivas subirán de la siguiente manera:

En 2025: 542,85 euros al mes (7.599,9 euros anuales).

En 2026: 564,28 euros al mes (7.900 euros anuales).

En 2027: 592 euros al mes (8.250 euros anuales).

Requisitos para la pensión no contributiva

Las pensiones no contributivas están destinadas para las personas que no han cotizado un mínimo de año puedan disponer de una prestación mensual ya sea por jubilación o incapacidad permanente. También hay que demostrar estar en una situación de vulnerabilidad económica, que es el principal objetivo de estas ayudas de la Seguridad Social.

Para acceder a la prestación no contributiva de jubilación los requisitos serán los siguientes:

Tener 65 años o más en la fecha de la solicitud.

Residir legalmente en territorio español durante 10 años, entre los 16 años y la fecha de devengo de la pensión, de los cuales dos años tienen que ser consecutivos y anteriores a la solicitud de la pensión.

Por lo que respecta las pensiones no contributivas de incapacidad permanente las condiciones serán: