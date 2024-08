Éste es el dinero que gasta el Gobierno por mantener a los presos en las cárceles

En España hay alrededor de 50.000 personas que cumplen algún tipo de condena en alguna de las casi 100 cárceles que están repartidas por toda la península ibérica. El Estado invierte una determinada cantidad a través del Ministerio del Interior que entrega este dinero a la Secretaría de Instituciones Penitenciarias para cubrir los costes que van desde el personas a las instalaciones. Un reparto que está dentro del dinero que invierte el Gobierno en los presos que están en las cárceles. Estos sin contar los salarios de los reclusos y las pagas de la Seguridad Social a la que pueden aspirar una vez que salen de prisión.

¿Cuándo dinero invierte el Gobierno en los presos de las cárceles? Para responder a esta pregunta lo primero que hay que tener claro es cuántos presos hay en España. El Ministerio del Interior, en un estudio sobre la población penitenciaria, situó el número de reclusos el pasado año 2022 en un total de 46.468. A fecha del 31 de diciembre de 2022, 43.097 de los internos eran de género masculino mientras que el restante 3.371 eran mujeres. Así que los datos que se extraen de este estudio es que el 92,7% de los presos que hay en España son hombres.

Estos son los últimos datos proporcionados por el Gobierno como fuente oficial para contabilizar el número de presos, que ahora parece que puede rebasar los 50.000. Para calcular el dinero que invierte el estado en los presos de las cárceles también hay que acudir a los presupuestos generales en los que se confirma que el Ministerio del Interior asignó 1.326 millones de euros a la Secretaría de Instituciones Penitenciarias.

El dinero del Gobierno para los presos de los cárceles

Así que cogiendo 46.468 reclusos que hay en las cárceles y la inversión de 1.326, la cuenta @funcionariodeprisiones ha hecho un cálculo en el que ha dictaminado el dinero que invierte el Gobierno para los presos de los cárceles. Aquí hay que tener claro que no es la cantidad que recibe cada preso, si no el dinero que se invierte en cada uno de ellos teniendo en cuenta lo que cobran los funcionarios de presiones, los gastos de manutención, mantenimiento de la cárcel, etc.

@funcionarioprisiones ¿Cuánto cuesta mantener a un preso en España? Pues casi 2500 euros al mes, mucho más que lo que ganan la mayoría de familias en España. El cálculo es sencillo, se toman los presupuestos del estado, por ejemplo en 2023 se invirtieron unos 1300 millones de euros en la secretaría de instituciones penitenciarias y se divide por el número de presos que son alrededor de 46000 y cálculo sale a 2378 euros a mes. Cataluña no está en los cálculos ya que tiene competencias propias para sus cárceles. Este coste por preso está el 45% por encima que media europea ¿Qué opinas, crees que es razonable? ♬ original sound – Funcionario Prisiones

Está cuenta de las redes sociales ha dividido el número reclusos entre la inversión que se realiza, que equivale a 28.535, 76 euros al año. El resultado que sale de dividir esta cantidad entre los 12 meses es 2.378 euros al mes, que es el dinero que invertiría el Gobierno en los presos de las cárceles.

El dinero que gana un preso en la cárcel

Los presos que están en las cárceles de España también reciben un salario que sale del Gobierno en caso de que realicen ciertos trabajados dentro de la cárceles, que también suelen ayudar a rebajar la condena por buena conducta. El salario medio por recluso en nuestro país está entre 3,24 y 5,68 euros por hora trabajada, que suele corresponder a una cantidad mensual de entre 200 y 300 euros.

Los presos que están en la cárceles de España también tienen derecho a una paga de la Seguridad Social una vez salen de prisión. Este subsidio de excarcelación suele ser de seis meses que se pueden prolongar otros dos periodos hasta un máximo de 18 meses. La cuantía de este subsidio de desempleo suele ser de 463,21 euros, que es lo que corresponde al 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).

Los datos de la Unión Europea

El informe SPACE II encargado por el Consejo de Europa a la SPACE II a la Universidad de Lausana (Suiza) situó en un total de 55.909 los presos que había en España el pasado año 2023, una cantidad ligeramente superior a la que ofreció el Ministerio del Interior el pasado año. Teniendo en cuenta los 40 millones de habitantes de nuestro país, esta es una cifra considerable si se tiene en cuenta con Francia (72.294), Alemania (58.098) o Italia (56.127).