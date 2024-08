Hacienda está devolviendo este dineral a los jubilados: esta es la fecha exacta

El día exacto en el que Hacienda devolverá este dineral a los jubilados y a los familiares de los fallecidos que sufrieron este terrible error. Hace unas décadas algunas personas pagaron un copago, antes de que la Seguridad Social fuera lo que es hoy en día, había una serie de elementos que la hacían necesidad de este extra que muchos de estos jubilados nunca utilizaron. Hace unos años, las enfermedades no eran tan numerosas, o, al menos, no parecía que lo fuesen, también había menos personas y una ratio de profesionales de la sanidad más elevada que tenían sus consultas públicas o privadas.

En esencia eran tiempos muy diferentes a los actuales, de una forma o de otra, muchas personas tuvieron que adaptarse a unos cambios que han acabado siendo los que vuelvan a los bolsillos de aquellos que pagaron un extra con una Seguridad Social que les exigía un copago que quizás hasta ahora nunca hubiéramos imaginado que existía. Habrá llegado el momento de empezar a pensar en lo que está por llegar, de la mano de una renta que este año parece que está poniendo las cosas en su sitio.

Este dineral vuelve a los jubilados

Todos aquellos que pagaron de más hace unas décadas, quizás están aquí o no, en cualquier caso, ellos mismos en su renta o sus familiares, pueden recuperar una parte de ese dinero. En concreto los últimos 4 años, ya que los demás han prescrito. España disfruta de servicios públicos, pero se pagan a través de unos impuestos que no son bajos.

Pagamos una cantidad elevada cada vez que vamos a comprar con el IVA o con nuestras nóminas o facturas para que todo el sistema funcione. Algo que en los tiempos iniciales en los que se realizaron estos cambios no era así. Si no todo lo contrario, nos hemos enfrentado a una situación que puede acabar siendo crónica.

En el pasado también se pagaba y en este caso se pagó un extra que ahora el estado devuelve. Pero para hacerlo necesita comprobar una serie de documentos que el propio afectado o sus familiares o la gestoría a la que acuda puede subir siempre desde la propia web de Hacienda que tiene muy claros los pasos que deben seguir. Una vez comprobado todo, la persona cobrará un buen dinero en su cuenta corriente que siempre será una alegría.

Esta es la fecha exacta para recibir este dinero de Hacienda

Tal y como indica la web de Hacienda: «La disposición transitoria segunda (DT 2ª) de la LIRPF ofrece la posibilidad de reducir la cantidad a incluir como rendimiento del trabajo en la declaración de la renta de cada ejercicio cuando se perciban pensiones de jubilación o invalidez por aquellos mutualistas cuyas aportaciones no pudieron ser en su momento objeto de reducción o minoración en la base imponible. De esta forma se evita una doble tributación por dichas aportaciones. La DT 2ª se aplica conforme lo establecido en las distintas sentencias del Tribunal Supremo, las últimas de fecha 28 de febrero de 2023 y 10 de enero de 2024».

Además, nos informa de cómo devolver este dinero a través de la RENTA: «Para Renta 2023, si la AEAT dispone de toda la información, la reducción ya aparecerá en los datos fiscales con el concepto (“Ajuste por Mutualidades – DT2 LIRPF”), y el ajuste se aplicará automáticamente en la declaración. Este cálculo también se realizará para los contribuyentes que ya han recibido resolución estimatoria de solicitudes de rectificación de ejercicios anteriores, de forma que, en estos casos, no será necesario que presenten el formulario publicado en la Sede electrónica de la AEAT. Para aquellos casos en los que la AEAT no cuente con información suficiente, no podrá ofrecer el cálculo en los datos fiscales, pero para solicitar el ajuste, deberá presentar la declaración de Renta 2023 junto con el formulario. Si se hubiera presentado el formulario con anterioridad, no será necesario volver a presentarlo, ya que éste se usará para rectificar la declaración de la Renta 2023 que presente».

Se puede acceder a la web de Hacienda y realizar el trámite, siendo los que pueden ayudarnos y orientarnos para poder conseguir ese dinero que se pagó de más y ahora vuelve a las cuentas corrientes de aquellos que se dejaron una parte grande de su sueldo en ello. Habrá llegado el momento de empezar a pensar en todo lo que está por delante de la mano de una serie de elementos que son claves y que quizás hasta la fecha nunca hubiéramos imaginado.

Hacienda se pone al día y devuelve grandes sumas de dinero a unos jubilados que lo necesitan o unas familias a las que cada vez les cuesta más llegar a final de mes.