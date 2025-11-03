«Soy maestro de primaria y estoy harto: psicológicamente no puedo más y no creo que me jubile de esto»

Por desgracia, hemos visto a alumnos agredir a los profesores. Por ello no debería pillarnos por sorpresa la queja de un maestro de primaria respecto a la actitud tanto de los niños como de sus padres.

@Soyrubenmoreno ha subido un vídeo para denunciar públicamente cómo es su día a día en el aula. Se ha centrado en el deterioro de la educación, la falta de respeto y el agotamiento mental que sufre.

Todo ello le ha llevado a pensar (aunque no pierde el humor), que con el ritmo que exigen los niños, y la falta de apoyo institucional y de las familias es imposible que consiga llegar a la edad de jubilación siendo maestro de primaria.

La actitud de alumnos y profesores llevan al límite a un maestro de primaria

Una de las primeras cosas que admite el docente es que su vocación sigue intacta y que su trabajo le «encanta». Sin embargo, la situación en las aulas le ha llevado a afirmar que psicológicamente no puede más. «No creo que me jubile de esto», ha llegado a decir.

El docente ha relatado el sacrificio que ha hecho para llegar hasta su plaza: «Me he sacado mi carrera, mis oposiciones, mi máster, he hecho un montón de cosas. Casi me mato sacándome la plaza de maestro, pero no me compensa psicológicamente. Acabo destrozado todos los días, llego a mi casa reventado. Estoy hartísimo».

Ha añadido que trabaja solo: «Luego dentro de la clase no tenemos gente que nos ayude. Estoy solo ante el peligro. Los niños tienen niveles curriculares diferentes dentro del aula. Uno que está en cuarto, otro con nivel de segundo, otro con nivel de primero, otro de infantil…».

Siempre nos centramos en el sueldo de algunas oposiciones, pero este profesor sirve como ejemplo de por qué algunos renuncian. «Entiendo que baje el número de docentes en España en general. Es una profesión insoportable y destructiva mentalmente», ha denunciado.

Un maestro de primaria se hace viral en ‘TikTok’ por denunciar la actitud de los padres

El maestro ha confesado que está al borde del colapso. «Estoy harto, muy cansado psicológicamente. No puedo más. Y de verdad sabéis que me gusta reírme y me lo paso muy bien, pero no puedo más», ha admitido.

De hecho, se ha atrevido a señalar a uno de los principales culpables de esta situación: «Hay padres que son muy majos, niños que son muy majos, pero otros tienen unas faltas de respeto impresionantes».

Hasta a puesto algún ejemplo de forma anónima: «Es totalmente incomprensible cómo se comportan en el colegio. Les mandas un correo a los padres para que mejoren los hijos y todo el rato te están diciendo mierdas justificativas de lo que hacen sus hijos en clase. Es agotador».

Además, ha asegurado que la función del colegio ya no es educar: «Yo llego ahí, hago mi trabajo, que es de todo menos enseñar porque tengo que estar controlando continuamente que el otro no mate a otro, que el otro no se pegue, etc».

«Esto ya no es un colegio, me siento en un sitio que guardo a sus hijos mientras ellos trabajan. Y todo el mundo es profesor y todo el mundo opina», ha dicho con contundencia.