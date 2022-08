El sofá del outlet de Leroy Merlin que se está agotando en minutos

Si tienes ganas de poder contar con alguna que otra renovación en tu hogar este verano y en concreto para la terraza o el jardín, seguro que no lo has pensado pero puede que sea buena idea hacerte con nuevo mobiliario sobre el que descansar. Y dado que en Leroy Merlin tienen ahora grandes ofertas al respecto, creemos que no puedes dejar escapar uno de esos muebles que estamos seguros que vas a querer tener en tu terraza de inmediato. Descubramos a continuación, el sofá del outlet de Leroy Merlin que se está agotando por minutos.

El sofá que arrasa en Leroy Merlin

Todos tenemos sofá en casa, y de vez en cuando lo renovamos o solemos estar pendientes de alguna oferta para poder comprar uno nuevo, pero suele ocurrir que con los de exterior o jardín no somos tan «exigentes» cuando en realidad si lo piensas también pasas mucho tiempo sobre ellos, especialmente en momentos como ahora, que estamos en verano.

Por suerte tienes ahora un sofá en el outlet de Leroy Merlin que tiene un precio tan increíble que ya se está agotando en muchas de sus tiendas. Un sofá que se conoce como modelo Nepal, y que ha sido fabricado en aluminio.

De color beige y con tres plazas de capacidad, es el sofá perfecto para comprar en dos unidades y con ello poder crear un ambiente especial en tu jardín o terraza para que toda la familia disfrute.

Tiene un solo apoyabrazos (en el lado izquierdo) para que sea todavía más cómodo e incluye cojines a los que les podemos quitar la funda para que sea más fácil su limpieza y mantenimiento que es mejor llevar a cabo bajo cubierta y protegido del sol directo, y cuando lo quieras guardar es mejor que lo hagas en un lugar seco y ventilado o también si lo prefieres, lo puedes cubrir con una funda. Para limpiarlo basta con desmontar los cojines aunque el resto de la estructura la podemos aspirar o también limpiara con un paño seco.

Disponible en las tiendas de Leroy Merlin así como en su página web, el sofá de exterior Nepal tiene unas medidas de 191 x 84 x 75 cm (ancho x alto x fondo) y su precio era de casi 800 euros aunque ahora lo podéis comprar de oferta a un precio increíble de 636 euros, de modo que si os gusta será mejor que no tardéis en ir a por él porque como hemos dicho se está agotando por momentos.