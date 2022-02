Los snacks forman una parte muy importante de nuestra alimentación, ya que aún sin ser ninguna de las comidas principales son necesarios para poder llegar a ellas sin tener hambre excesiva y comer más de la cuenta. Hoy te mostramos un snack saludable de Mercadona que podrás llevarte al trabajo para picar entre horas y te costará menos de dos euros… ¡está riquísimo!.

Actualmente hay muchos tipos de snacks que puedes comprar para tener en casa y tenerlos a manos cuando sea necesario, por ejemplo para llevarte al trabajo o al centro de estudios y así no pasar hambre entre horas. Lo ideal es que apuestes siempre por snacks saludables que no perjudiquen tu buena alimentación y no te supongan un exceso de grasas ni calorías.

Los palitos de zanahoria de Mercadona, sanos y deliciosos

La zanahoria es una de las verduras a las que más se recurre, ya que puedes consumirla prácticamente en cualquier momento del día que encaja a la perfección con casi todos los ingredientes, incluso en solitario está deliciosa. Estos palitos de zanahoria de Mercadona están arrasando en ventas ya que son un snack súper saludable que está riquísimo, tiene propiedades muy beneficiosas y está tirado de precio, tan sólo 1,49€ por una tarrina de 180 g.

Elaborados por Agricultura Villena en la provincia de Alicante, en su proceso de elaboración se emplean únicamente las zanahorias y un antioxidante para que se puedan mantener frescas y en las mejores condiciones hasta su consumo. En cuanto a sus valores nutricionales, por cada 100 g de producto tiene tan sólo 34 kcal, 0,3 g de grasas, 7 g de hidratos de carbono y 0,8 g de proteínas.

Sin duda estos palitos de zanahoria de Mercadona suponen la oportunidad perfecta para consumir verduras cada día, que es lo recomendable para que la dieta sea saludable y equilibrada. Aunque en casa puedes preparar estos palitos fácilmente y en cuestión de minutos, si no tienes tiempo o la pereza te puede, este producto es perfecto para ti.

Si quieres añadirle mucho más sabor puedes utilizar estos palitos para dipear hummus o guacamole, por ejemplo. Un snack saludable y delicioso que gustará tanto a niños como a mayores, incluso a aquellos que son bastante “quejicas” a la hora de tomar cualquier verdura.