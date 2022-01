A pesar de que picar entre horas no es lo más recomendable para mantener una buena alimentación, en algunas ocasiones es inevitable hacerlo. Claro está que no es lo mismo tomar un dulce que un puñado de frutos secos, y es que mientras que la primera opción no se recomienda en ningún caso, la segunda opción puede resultar incluso saludable ya que los frutos secos contienen algunos nutrientes necesarios para el organismo, eso sí, siempre que se tomen con moderación y es que, como pasa con todo, nunca es bueno tomarlos en exceso. En Lidl saben que es importante tener siempre algún tipo de snack cerca, y es por eso por lo que ahora ofrecen un snack muy sano de procedencia asiática que seguro que te encanta.

¿Quieres saber cuál es este snack de Lidl de origen asiático que no te dejará indiferente? Pues te lo contamos a continuación, ¡no te lo pierdas!

El snack asiático de Lidl que no dejarás escapar

Se trata de un snack de cacahuetes con wasabi, una mezcla explosiva que te dejará un gran sabor en la boca. Este producto pertenece a la colección asiática de Lidl, Vitasia, y promete no dejarnos indiferentes, especialmente si te gustan los sabores picantes.

Pero si nunca has probado el wasabi, deberías saber que es una salsa típica japonesa que se usa habitualmente para condimentar platos como, por ejemplo, el sushi o el sashimi. Se mezcla un poco de wasabi con la salsa de soja y se disfruta de un bocado muy exótico. Procede de un tubérculo bastante escaso llamado wasabi japónica, de ahí a que normalmente se use en cantidades pequeñas. Pertenece a la familia del rábano picante y de la mostaza, de ahí su sabor tan característico.

Eso sí, a pesar de que es un bocado casi de lujo, en este snack de Lidl el precio no está nada mal y es que tan sólo costará 0,99 euros el paquete de 150 gramos. Es cierto que no es una cantidad demasiado grande, pero es lo justo para tomar un snack sin sumar demasiadas calorías. Eso sí, al tener un punto picante es posible que sólo tomes un puñado en el momento en el que tengas un poco de hambre ya que ese sabor tan intenso te saciará durante un buen rato.

Así que, si realmente quieres cuidar tu salud y evitar las tentaciones dulces a cualquier hora, lo mejor es que lleves un paquete de los cacahuetes con wasabi siempre contigo. Así, cuando quieras tomar algo que no sea demasiado sano, podrás dar un bocado a este snack y saciar la gula.

Eso sí, los productos de Vitasia de Lidl suelen ser de edición limitada, por lo que, si realmente es un producto que te gusta, te recomendamos hacerte con algunas bolsas de este snack, lo cual no será nada difícil teniendo en cuenta el precio tan reducido que tiene. Así que corre a por él y compra provisiones para algunos meses, que será cuando vuelvan las promociones asiáticas al supermercado alemán de Lidl.