Mantener la línea estas fiestas será mucho más sencillo gracias a Mercadona y un snack que se está convirtiendo en un récord de ventas. Después de los atracones de Nochebuena y Navidad, a los que se les suma el del domingo después con las sobras y los famosos canelones, llega el momento de tomarse las cosas con calma. Mirar bien qué nos llevamos a la boca nos ayudará a no engordar más de la cuenta. Toma nota de este producto de Mercadona que te ayudará a no comer de más.

Mantén la línea estas fiestas con el snack de Mercadona que te ayudará a no picar entre horas

Mercadona te ayuda a no picar entre horas con un buen snack, un sencillo chicle que te servirá para evitar asaltar la nevera. Este truco que usan millones de personas evita al menos el picoteo uno de los elementos que peor le sienta al cuerpo. Estas comidas entre horas pueden hacernos ganar peso de forma rápida.

Para poder mantener la línea es importante equilibrar las comidas. Si hemos cenado o comido mucho, podemos optar por complementos ligeros, como las frutas. Una buena ensalada de frutas o una ensalada convencional que lleve mucho verde y pocos embutidos o hidratos de carbono en forma de pasta o de patata, puede ser clave.

Evitar asaltar la nevera o prepararse un plato de capricho a base de las sobras de Navidad es indispensable antes de Nochevieja. Estamos a mitad de las fiestas en las que más se come del año. Las familias se reúnen alrededor de una mesa repleta de todo lo necesario para disfrutar en su mayoría carnes, pescados, mariscos y muchos dulces.

En nuestro supermercado de confianza encontramos todo tipo de productos incluidos unos chicles de menta que pueden ayudar a no comer de más. La menta es un elemento que no a todo el mundo le gusta, no obstante, se pueden probar. La intensidad de este sabor provoca que el hambre desaparezca casi por completo o que los sabores que incorporemos no sean tan apetecibles.

Apuesta por cuidarte estos días, busca en la sección de frutas y verduras de Mercadona los mejores productos frescos. Es hora de darle lo mejor a nuestro cuerpo, olvida el azúcar, toma frutos secos que te sirvan para coger fuerzas entre horas y hacer un poco más de ejercicio. En nada empieza un nuevo fin de semana cargado de actividad y de comidas abundantes.