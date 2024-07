El SMS de la Seguridad Social que todos quieren recibir. Vas a ganar una pasta

La Seguridad Social ha implementado un nuevo sistema de comunicación mediante SMS para informar a los ciudadanos sobre la necesidad de solicitar el pago directo al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) tras recibir el alta médica con propuesta de Incapacidad Permanente (IP) por parte de la inspección médica del organismo. Cuando el periodo de Incapacidad Temporal (IT) alcanza los 365 días, la inspección médica del INSS se convierte en la única autoridad competente para emitir el alta médica, ya sea por curación, mejoría que permita el retorno al trabajo, incomparecencia injustificada a revisiones médicas programadas, o con propuesta de incapacidad permanente.

En este contexto, los ciudadanos que necesiten gestionar el pago directo de la incapacidad temporal al INSS recibirán un mensaje de texto como recordatorio para realizar esta solicitud. Este proceso es fundamental para continuar recibiendo la prestación hasta que se resuelva la situación de incapacidad permanente. Los SMS se están enviando tanto a personas con un único trabajo como a aquellas que tienen varios empleos, siempre que al menos una de las relaciones laborales esté cubierta por el INSS. En casos donde la incapacidad temporal esté cubierta por una mutua y no por el INSS, no van a recibir ningún mensaje.

El SMS de la Seguridad Social

La Seguridad Social ha comenzado a enviar mensajes SMS a los ciudadanos para informarles sobre un procedimiento importante relacionado con la incapacidad temporal. Estos mensajes están destinados a notificar la necesidad de solicitar el pago directo al INSS después de recibir el alta médica con propuesta de Incapacidad Permanente (IP) por parte de la inspección médica.

Es fundamental entender que, según la normativa vigente, sólo la inspección médica tiene la competencia para emitir el alta médica después de que haya transcurrido un periodo máximo de 365 días desde el inicio de la incapacidad temporal. Este plazo constituye el límite para determinar la idoneidad de regresar al trabajo, basado en criterios como la curación o LA mejoría del estado de salud.

El propósito principal del SMS es guiar a los beneficiarios de la prestación por incapacidad temporal en el proceso de solicitud del abono directo, asegurando así la continuidad de los pagos hasta que se resuelva definitivamente su situación médica. Cabe destacar que el contenido del mensaje puede variar dependiendo de la situación laboral específica de cada individuo, adaptándose a diferentes escenarios, como tener una única relación laboral o varios empleos.

Esta medida busca proporcionar una comunicación clara y directa a los trabajadores afectados, garantizando que estén informados y puedan tomar las acciones necesarias para gestionar adecuadamente su situación médica y laboral.

Pensión de Incapacidad Permanente

Cuando una enfermedad grave o un accidente impiden a una persona continuar trabajando, tienen derecho a solicitar la pensión por incapacidad permanente. Esta prestación económica varía según el grado de afectación de la capacidad laboral:

La incapacidad permanente parcial se concede cuando el individuo sufre una disminución en su rendimiento laboral superior al 33%.

En el caso de la incapacidad permanente total, el trabajador no puede seguir desempeñando su trabajo habitual, pero tiene la capacidad de reorientarse hacia otra profesión que sea compatible con sus nuevas capacidades.

Cuando la situación se agrava y el trabajador no puede ejercer ninguna profesión, se concede la incapacidad permanente absoluta, que implica una inhabilitación total y permanente para el trabajo.

Finalmente, la gran invalidez se otorga cuando el afectado no sólo no puede trabajar en ninguna profesión, sino que además necesita asistencia continua para realizar actividades básicas de la vida cotidiana.

Novedades

El 11 de abril Tribunal Supremo emitió una decisión crucial que afectaráe a los beneficiarios de pensiones por Incapacidad Permanente Absoluta (IPA) y Gran Invalidez gestionadas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Esta sentencia revoluciona el criterio previo sobre la compatibilidad de estas pensiones con la realización de trabajos remunerados que impliquen cotización a la Seguridad Social.

El caso que sentó precedente involucró a un peón agrícola que, tras perder la visión en 2017, recibió una pensión de gran invalidez y comenzó a trabajar en la ONCE vendiendo cupones. La Seguridad Social le notificó que no podía mantener la pensión debido a sus ingresos laborales. Tras un proceso legal, el Tribunal Supremo decidió que las pensiones por incapacidad absoluta no pueden ser compatibles con trabajos que requieran alta en la Seguridad Social, contradiciendo el artículo 198.2 de la Ley General de la Seguridad Social.

Los jueces argumentaron que la normativa anterior permitía una dualidad de ingresos que no se ajusta al propósito esencial de estas pensiones: sustituir los ingresos perdidos debido a la incapacidad para trabajar. Argumentaron que permitir unos ingresos adicionales derivados del trabajo podría llevar a una duplicación de ingresos, lo cual socavaría la sostenibilidad del sistema de pensiones públicas.

Ésta nueva sentencia implica un cambio radical para los pensionistas actuales y futuros. Aquellos que actualmente combinan su pensión con empleos que implican alta en la Seguridad Social podrían enfrentar la suspensión de su pensión.