La silla de moda más buscada para las terrazas está en Westwing

Si tienes ganas de disfrutar plenamente de tu terraza o de tu jardín en esta nueva temporada de verano que ya ha arrancado, nada como elegir muebles de exterior nuevos entre los que no pueden faltar tumbonas y sillas y entre las mejores parece que hemos dado con la más deseada de todas. Tanto que estamos seguros que si la compras y la colocas en la terraza de tu casa todo el mundo te va a preguntar de dónde la has sacado. Descubre ahora la silla de moda más buscada para las terrazas que está en Westwing y que no vas a querer dejar escapar.

La silla más deseada de Westwing

Westwing Now es una de las mejores firmas de decoración que podemos encontrar actualmente. Una firma alemana presente en nuestro país, que tiene una tienda online que debéis conocer si estáis buscando entre los mejores muebles y elementos decorativos para la temporada. Entre todos ellos, tienen una silla para la terraza que está arrasando en ventas y que sus clientes compran incluso para el interior de casa.

Se trata del modelo de sillón Bahía que elaborado en plástico y con su diseño de marcado estilo retro ha provocado la locura hasta el punto de ser una de las sillas más vendidas en esta tienda actualmente. De hecho, comienza a estar agotada en algunos de los colores disponibles ya que podéis comprarla en negro o en marrón como veis en la foto, pero también se vende en color rojo, amarillo, azul, verde, lila, gris, gris pardo y blanco. Su precio es de 149 euros.

Una silla que cuenta con unas medidas de 81 cm de ancho x 73 cm de fondo de modo que resulta perfecta para que compres un par de ellas y las acomodes en la zona de la terraza en la que queráis disfrutar del sol o de la sombra. También son perfectas para colocar junto a la piscina. Al ser de plástico son muy resistentes y no les pasará nada porque se mojen. Las puedes secar luego con un paño limpio y ¡listo!.

Una preciosa silla hecha de manera artesanal cuyo asiento es como ya hemos mencionado de malla de plástico. Westwing nos aconseja que combinemos además unos cojines o una piel para que sea mucho más cómoda.

La tenéis disponible en la tienda de Westwing y aunque se vende para la terraza, es también perfecta para el balcón o también te quedará muy bien en la sala de estar o en el dormitorio.