Si pagas con tarjeta de crédito Hacienda tiene malas noticias para ti: esto es lo que vas a tener que pagar

Hacienda tiene malas noticias para ti, si eres de los que pagas con tarjeta de crédito mucho cuidado, te están vigilando. Aunque es nuestro dinero y podemos utilizarlo de la mejor forma posible o de la manera que quizás hasta la fecha no hubiéramos tenido en cuenta. Habrá llegado el momento de empezar a pensar en un cambio de ciclo que quizás nos afecte. En estos días en los que la administración no duda en controlar los pasos que damos.

En temas de dinero, hemos visto como cada euro cuenta y en especial cuando tenemos por delante una serie de cambios que pueden afectarnos de lleno. En estos días que tenemos en mente y que pueden acabar siendo los que marquen una diferencia importante. Habrá llegado el momento de empezar a pensar en un cambio de ciclo que nos afectará a la hora de pagar en los principales establecimientos. Quizás al final del proceso tendrás que pagar por pagar, algo que pasa en muy pocas partes del mundo, pero España es especialista en crear una carga impositiva fuera de lo común. También en controlar todos los movimientos que realizamos.

Esto es lo que vas a tener que pagar

Pagar por pagar, trabajar para pagar, son algunas de las palabras que se repiten una y otra vez en un país como el nuestro. En España cada empresa o autónomo paga grandes cantidades de dinero para poder trabajar. Más de la mitad de lo que gana, va directamente a unos impuestos que no dejan de crecer.

El sistema necesita evitar cualquier movimiento fuera del mismo. Por lo que vigila con lupa los pagos en metálico. Ya existe una cantidad de dinero máxima para poder pagar, pero cuidado, porque también golpeará de lleno a una tarjeta de crédito que hasta el momento se había mantenido con un sistema totalmente fuera de lugar.

Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a pensar en lo que nos está esperando de la mano de una serie de elementos que quizás nos acompañen en estas últimas jornadas. El pago con tarjeta que hacemos en estos días que tenemos por delante, pueden ser claves. Una opción que puede acabar siendo la que marque una diferencia, por lo que, debemos empezar a pensar en este tipo de detalles que son claves.

Hacienda tiene malas noticias si pagas en tarjeta

Las operaciones con tarjeta pueden ser un problema para muchos, en especial si tenemos en cuenta lo que supondrá ese pago que puede acabar siendo el que marque una diferencia importante. Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a pensar en estos cambios que tenemos por delante y en todo lo que nos está esperando.

Bolsamania es el blog que puede acabar siendo lo que marque una diferencia importante en todos los sentidos. Hace referencia a algunos detalles que hasta la fecha, por lo que, habrá llegado el momento de anotar estos puntos que a la Agencia Tributaria se fija. El banco debe informar en caso de que superes estos límites.

Este es un resumen de las cantidades a partir de las que el banco informará a la Agencia Tributaria de tus movimientos.

Cualquier operación con billetes de 500 euros, sin importar la cuantía. Basta con ingresar un billete de este tipo, y el banco se pondrá lo pondrá en conocimiento del fisco.

Operaciones de más de 10.000 euros. Es decir, cuando envías o recibes más de 10.000 euros de un país diferente, incluso dentro de la Unión Europea (UE).

Retiradas e ingresos en el banco y pagos en metálico superiores a superiores a 3.000 euros.

Préstamos y créditos superiores a 6.000 euros.

Ingresos recurrentes.

El mismo blog nos explica: «Dicho de otra forma, si realizamos un ingreso en cuenta de más de 3.000 euros de golpe en nuestra cuenta, la entidad financiera pondrá en conocimiento de la AEAT el movimiento y esta podrá exigir que se justifique la procedencia de ese dinero. Lo mismo ocurrirá con las retiradas de efectivo. El límite también está en 3.000 euros. Por eso es habitual pensar que las donaciones están exentas si no superan esas cantidades cuando no es así. En cualquier caso, una cosa es que el banco informa y otra diferente si estamos o no obligados a pagar impuestos por el capital ingresado o retirado».

Es el momento de empezar a pensar en ese dinero que pagamos, hay altas cantidades que hasta la fecha no hubieras tenido en cuenta. Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a pensar en lo que está por llegar, por lo que, será mejor que calcules las cantidades que vas a pagar y la manera en la que las pongas en marcha.