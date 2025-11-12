«Si Mercadona lo vuelve a hacer, yo vuelvo a caer»: descubre la última novedad y confirma lo que todos piensan

«Si Mercadona lo vuelve a hacer, yo vuelvo a caer». Con esa frase, la influencer @ladysdaily_ ha conseguido captar la atención de sus seguidores en Instagram al probar una de las últimas novedades de belleza del supermercado valenciano. Y lo cierto es que sólo con escucharla, cuesta no sentir curiosidad por el producto del que habla y más ahora que se acercan las fiestas navideñas y todas querremos lucir un look especial.

Se trata de una de esas incorporaciones que Mercadona lanza discretamente, pero que terminan convirtiéndose en tema de conversación. Esta vez la protagonista es la paleta Sculpted, incluida dentro de la nueva colección Terra, una línea inspirada en los tonos cálidos de la tierra y en ese efecto buena cara tan deseado cuando llega el otoño, y perfecta también como decimos, para la temporada de Navidad. El vídeo de la creadora, en el que enseña la paleta y comenta su experiencia, ha vuelto a poner sobre la mesa una realidad: Mercadona sabe cómo hacer que sus productos de maquillaje generen expectación. Y aunque las opiniones siempre varían, lo cierto es que esta nueva paleta ya está llamando la atención por su formato práctico, su precio y la combinación de tonos que favorece prácticamente a todo el mundo.

La novedad de Mercadona que es perfecta para tu maquillaje

Mercadona ha estrenado su colección Terra con un claro guiño a la temporada en la que ahora estamos. Colores suaves, envases con un aire natural y fórmulas pensadas para recrear ese aspecto luminoso, saludable y sin esfuerzo que tanto gusta en los meses de otoño.

En esta línea se incluyen varios productos, pero el que más miradas está acaparando y del que más se habla en las redes sociales, es la paleta Sculpted, un todo en uno que combina tres imprescindibles del maquillaje diario: bronceador, colorete e iluminador. La propuesta busca simplificar la rutina de belleza con un solo estuche compacto, fácil de usar y de llevar en el bolso.

Paleta Sculpted: el 3 en 1 que lo tiene todo

El diseño de esta nueva paleta de Mercadona es sencillo pero muy funcional. Dentro del estuche, de acabado marrón tierra y con un espejo de gran tamaño, encontramos tres secciones perfectamente equilibradas:

Bronceador: con un tono cálido y un acabado mate aterciopelado, ideal para marcar los pómulos o definir el contorno de forma natural. No deja aspecto pesado ni artificial, y se funde bien con la piel y aporta ese tono que todavía nos gusta mantener aunque estemos en otoño.

Colorete: a combinar con el bronceador, tenemos el colorete con un tono rosa terroso que aporta ese rubor saludable que reaviva el rostro al instante. Su tono se adapta bien a distintos subtonos de piel y deja un acabado fresco y favorecedor. Perfecto para lucir mejor aspecto al momento y sin apenas esfuerzo.

Iluminador: de reflejo champagne, aporta luz sin brillos exagerados ni partículas gruesas. Es de esos iluminadores elegantes que dan ese "toque de piel bonita" sin que parezca maquillaje.

La textura de los tres productos está pensada para que se mezclen entre sí con facilidad, lo que permite personalizar el resultado según el momento o la intensidad que se busque. Y todo por un precio más que asequible: 5,50 euros.

Por qué todo el mundo habla de esta paleta

Parte del encanto de esta paleta es su formato. No hace falta cargar con tres productos distintos ni complicarse con brochas. Con un sólo estuche se puede contornear, iluminar y dar color al rostro en cuestión de segundos. Por eso está gustando tanto entre quienes buscan practicidad sin renunciar a un acabado bonito.

Además, su versatilidad la convierte en una buena opción para cualquier tipo de piel y edad. No reseca, no marca textura y deja ese efecto natural que tanto se busca ahora, alejándose del maquillaje pesado o demasiado cubriente.

En redes, muchos usuarios destacan lo bien que combina con otros básicos de la marca, como los polvos compactos o las barras de labios de la colección Deliplus, que completan el look con ese estilo cálido y sofisticado que caracteriza a la nueva línea Terra.

Mercadona vuelve a conquistar los neceseres

Una vez más, Mercadona demuestra que sabe moverse entre las tendencias y los gustos del público. Sus lanzamientos no solo despiertan interés, sino que generan conversación. La paleta Sculpted no es una excepción: práctica, asequible y con un acabado natural, se ha ganado un lugar entre las novedades más comentadas del momento.

Y todo a partir de esa frase de la influencer @ladysdaily de que si «Mercadona lo hace ella vuelve a caer» que ha provocado que muchas personas deseen poner a prueba esta nueva paleta, y aunque ella confiesa que lo que más le gusta es el colorete, lo cierto es que el pack de tres productos por sólo 5.50 euros resulta una de las mejores compras de belleza de la temporada.