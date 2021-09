Los continuos escándalos que afectan a la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) desde el año pasado han acabado por costarle el puesto a su director de comunicación, Federico Castaño. Fuentes cercanas al holding público confirman que ha sido despedido y que el Ministerio de Hacienda -del que depende la SEPI- no ha accedido a sus pretensiones de reubicarle en otro organismo público.

La SEPI está en el ojo del huracán desde que el año pasado OKDIARIO desveló el escándalo de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no nombraba presidente de la SEPI porque estaba guardando el puesto a su protegido desde sus tiempos en la Junta de Andalucía, Vicente Fernández Guerrero, imputado (ahora ya procesado) por el ‘caso Aznalcóllar’. Este procesamiento y el aluvión de empresas que solicitaban ayuda al fondo de rescate de la SEPI obligó a Montero a nombrar presidenta del holding a otra de sus protegidas, Belén Gualda, procedente de Navantia.

Precisamente dos rescates de este fondo que no cumplían las condiciones establecidas (que sus problemas fueran puntuales por culpa del covid y que fueran estratégicas), Duro Felguera y, sobre todo, Plus Ultra. Unos escándalos que han llegado a los tribunales y que han dañado muy gravemente la reputación de la SEPI sin que ésta haya sido capaz de defender su actuación; de hecho, Castaño (ex de Vozpópuli) ni siquiera respondía las preguntas de los periodistas sobre estos casos.

Y ahí no acaban los escándalos. La SEPI se ha quitado de enmedio en la venta de la planta de aluminio de Alcoa en Lugo, pese a haber prometido que la compraría para posteriormente revenderla al consorcio GFG Alliance. Lo cual, sumado al disparado precio de la luz, aboca al cierre de la planta, lo que dejaría en la calle a 500 empleados directos y más de mil indirectos.

El ‘marrón’ de Abengoa y la supresión de la unidad de control

Ahora tiene encima de la mesa otra patata caliente: los 249 millones solicitados por Abengoa, un caso que también puede acabar en los tribunales. Aquí no hay duda de su carácter estratégico, pero sus problemas no derivan del covid, sino que lleva años al borde de la quiebra. Para terminar la retahíla, la SEPI ha suprimido la dirección de planificación y control, con lo que el Gobierno tiene las manos libres para acometer los rescates que quiera sin ninguna cortapisa.

Aunque todos estos asuntos no son culpa del director de comunicación, éste tampoco ha sabido hacerles frente e impedir el enorme deterioro de imagen actual de la SEPI. Lo cual ha acabado costándole el puesto a Castaño.

Según las fuentes consultadas, éste ha pedido ser reubicado en algún organismo o empresa público tras su salida, algo a lo que se ha negado Hacienda. Asimismo, dichas fuentes afirman que la principal candidata a sustituir a Castaño es Carolina Jiménez, directora de comunicación de Navantia con Gualda que ahora la presidenta se llevaría a la SEPI.