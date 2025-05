La Seguridad Social ha amenazado ya con embargar los bienes a una madre de dos hijos, sin empleo, por una deuda de 12.000 euros por cobros indebidos del ingreso mínimo vital (IMV). La madre, que prefiere mantener el anonimato porque el tema está judicializado, recibió el ingreso mínimo a partir del verano de 2020 pese a que no lo solicitó y pese a que Hacienda sabía que ingresaba algo más de 7.000 euros de pensión para la manutención de sus hijos de su ex marido.

En noviembre de 2021 recibió una carta de la Seguridad Social que dirige la ministra Elma Saiz en la que se le reclamaba la devolución de más de 12.000 euros por cobros indebidos del ingreso mínimo. «Ahora estoy en paro, no puedo pagar esa deuda, y no puedo solicitar un crédito al banco porque aparezco como morosa», explica, mientras asegura que vive «con ansiedad y con miedo» por lo que pueda pasar.

Según explica, esta madre cobraba la prestación por hijo a cargo, 600 euros al año, cuando en junio de 2020 recibió una carta de la Seguridad Social en la que le anunciaban que iba a cobrar el ingreso mínimo en lugar de la prestación por hijo a cargo. «Yo no pedí nada, no lo solicité», asegura, algo que ha ocurrido a otras muchas madres en España que ahora también tienen una deuda con la Seguridad Social.

«El problema es que ese año, antes de recibir el ingreso mínimo, trabajé como comercial 15 días, porque empezó la pandemia y por el riesgo de contagio lo dejé. Cobrar esos 15 días, más una pequeña prestación generada por esos días de trabajo, hizo que superara el límite de ingresos exigido en la ley para recibir la ayuda, unos 10.000 euros anuales», explica.

«Pero ellos sabían que yo cobraba más de 7.000 euros de manutención de mis hijos. El problema es que primero no lo contabilizaron y luego sí lo hicieron. Y todo por trabajar 15 días ese año 2020. Es un error de ellos que estamos pagando ahora los demás, porque ha pasado a más gente», señala.

«Es una ayuda-trampa. Yo no he vuelto a trabajar desde entonces. Te obligan a quedarte en casa sin trabajar porque en cuanto trabajas dos semanas en un año en mi caso y en el de otras madres que estamos igual ya se supera el límite y te obligan a devolverlo, generando una deuda que no puedes pagar», relata.

Este caso no es el único. El Gobierno ha admitido que reclama la devolución del ingreso mínimo a más de 100.000 familias, que en muchos casos no tienen recursos para devolver esa deuda.

Los afectados se han agrupado en una asociación y han denunciado a España en Europa para que cambie la ley del ingreso mínimo. La denuncia la ha puesto la asociación ATD Cuarto Poder, que busca obligar al Gobierno a modificar la norma acusándole de incumplir con la Carta Social europea.

Porque, además, la Seguridad Social no acepta los recursos que interponen los afectados y les obliga a acudir a los tribunales, donde en muchos casos ganan los procesos al Estado.