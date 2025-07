La Seguridad Social hace oficial el palo: va a quitar un 40% de la pensión a estos trabajadores

Aquellas personas que tengan en mente una próxima jubilación, es posible que se queden sorprendidos con algo que aplica la Seguridad Social y que además durante años, ha afectado a un grupo muy concreto de personas. Nos referimos a quienes fueron mutualistas antes de 1967, ya que aunque tenían la posibilidad de jubilarse antes de los 60 años, contaban con un recorte del 40%, de por vida, en su pensión. Algo complicado hoy en día dado que era algo señalado en la Disposición transitoria cuarta de la Ley General de la Seguridad Social pero que no es que haya desaparecido ni mucho menos.

Lo que sí cambia es que actualmente, es casi imposible que una persona se jubile antes de cumplir los 60 años, aunque hayan casos en los que se decide hacerlo. Sin embargo, lo que no cambia son los recortes que la Seguridad Social aplica. No podemos olvidarnos que la edad de jubilación actual ya supera los 66 años y se encamina a los 67 en el caso de haber cotizado menos de los 38 años y 3 meses a la edad de 65 años. Entonces, ¿si quiero jubilarme antes? ¿Qué cantidad me van a descontar de mi pensión? ¿Me va a pasar como a los mutualistas que les quitaban hasta el 40% de la pensión?.

La Seguridad Social quita un 40% de la pensión a estos trabajadores

El sistema de mutualidades laborales fue el antecesor de la actual Seguridad Social. Los trabajadores que cotizaron allí antes de 1967 contaban con derechos especiales, como poder retirarse a los 60 sin necesidad de cumplir los requisitos de otras jubilaciones anticipadas. No hacía falta entonces demostrar 33 o 35 años cotizados, ni estar en paro por un despido. Era todo un privilegio pero que realidad escondía una trampa ya que a pesar de lo mencionado, la pensión se reducía muchísimo.

De este modo, en la práctica implicaba y podemos entenderlo así todavía, que no todo el mundo podía jubilarse tan pronto. Se trataba de un derecho reservado para quienes comenzaron a trabajar antes de los setenta y que, en muchos casos, llevan media vida cotizando. La cara B de este derecho además que, al aplicarse el recorte, lo que parecía una jubilación dorada se podía convertir en una pensión muy ajustada.

El 40% menos: así se calcula el recorte

La famosa Disposición transitoria cuarta de la Ley General de la Seguridad Social es la que marca las reglas que hemos comentado. Así por cada año que se adelantaba la jubilación respecto a los 65, se restaba un 8% a la pensión. De este modo:

A los 60 años: el recorte es del 40%.

A los 61 años: el recorte baja al 32%.

A los 62 años: se queda en el 24%.

A los 64 años: se aplica un 8%.

Y cómo queda el recorte en la actualidad

Hoy, la jubilación anticipada voluntaria se puede solicitar como muy pronto a los 63 años, siempre que se cumplan unos requisitos de cotización mínimos, y la involuntaria (por causas ajenas al trabajador) se puede pedir desde los 61. El recorte sigue el mismo patrón del 8% anual, aunque para quienes tienen más de 40 años cotizados se suaviza un poco, quedando en un 7% por cada año.

Si miramos bien las cifras, lo que ocurre es que este 60% famoso no es otra cosa que el resultado del cálculo legal. Es decir, jubilarse cinco años antes supone perder cinco tramos del 8%, de ahí que sólo se perciba el 60% de la pensión. Un dato que impresiona cuando se ve en números reales: un trabajador con 1.400 euros de pensión a los 65 se quedaría con apenas 840 euros si adelanta el retiro cinco años.

¿Compensa jubilarse antes?

La decisión depende de cada persona. Hay quien prefiere cobrar menos a cambio de disfrutar más tiempo libre, sobre todo si el trabajo es duro o la salud empieza a resentirse. Pero, desde el punto de vista económico, conviene pensarlo dos veces. Pasar de jubilarse a los 60 a esperar hasta los 62 puede suponer ganar 192 euros más cada mes por cada 1.200 de pensión, lo que supone más de 2.000 euros al año.

Por eso, los expertos aconsejan hacer cuentas con calma. Solicitar un informe de vida laboral y una simulación de la pensión en la web de la Seguridad Social puede ayudar a decidir. Y si se tienen dudas, siempre es recomendable esperar un año más para suavizar el recorte, ya que la diferencia es considerable.

Por último, y en muchos casos, una buena planificación financiera puede marcar la diferencia. Contar con un plan de ahorro privado o con la ayuda de una indemnización por despido puede compensar parte de ese recorte, pero lo cierto es que sabiendo como están las cosas en materia de jubilación y de pensiones, no todo el mundo tiene esa posibilidad. Lo más recomendable es estudiar cada caso de forma individual, porque una decisión precipitada puede suponer perder decenas de miles de euros en el cómputo total de la jubilación.