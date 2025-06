Sanidad ordena la retirada urgente de estas populares marcas de cosméticos de España

En un momento en el que cada vez somos más conscientes de lo que aplicamos sobre nuestra piel, una noticia como esta despierta una lógica preocupación entre los consumidores. El Ministerio de Sanidad, a través de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), ha dado la voz de alarma al ordenar la retirada inmediata del mercado de varios productos cosméticos de uso común. La medida afecta a cuatro marcas populares que podían encontrarse fácilmente en tiendas especializadas, herbolarios y comercios online: Pirinherbsan, Fontdeblanc, Mythological y ExtrAroma.

La retirada se ha producido tras una inspección sanitaria que ha destapado irregularidades graves relacionadas tanto con la fabricación como con la comercialización de estos productos. Las autoridades competentes han detectado que la empresa responsable, Global Comarcos, operaba sin cumplir la normativa exigida en materia de cosmética, algo que podría poner en riesgo la seguridad de los usuarios. Como resultado, se ha ordenado no sólo la retirada de todos los lotes distribuidos, sino también la paralización total de la actividad de la empresa.

Sanidad ordena la retirada de estas marcas de cosméticos

Aunque quizás no todas suenen igual de conocidas, lo cierto es que las marcas Pirinherbsan, Fontdeblanc, Mythological y ExtrAroma cuentan con una clientela fiel, especialmente entre quienes apuestan por productos naturales, aceites esenciales, cosmética vegetal o formulaciones que presumen de evitar químicos agresivos. Este tipo de productos ha crecido notablemente en los últimos años, aprovechando la tendencia hacia lo orgánico y natural.

Algunos de ellos se comercializaban como soluciones naturales para el cuidado del cabello, la piel, o incluso como complementos en tratamientos de aromaterapia. Sin embargo, lo que parecía una opción saludable se ha convertido en motivo de alarma tras descubrirse que su producción no cumplía con los requisitos legales. Para muchas personas que compraban estos productos de forma habitual, la noticia supone un golpe inesperado.

Qué ha motivado la retirada

La orden de retirada no obedece a un problema puntual, sino a un cúmulo de irregularidades. Según ha informado la AEMPS, la empresa responsable de fabricar estos cosméticos no disponía de la declaración responsable necesaria para realizar esta actividad, un documento obligatorio que certifica el cumplimiento de la normativa en vigor. Además, las instalaciones donde se llevaban a cabo los procesos de producción no cumplían las condiciones exigidas por el Real Decreto 85/2018, que regula los productos cosméticos en España.

Pero no sólo eso: también se ha constatado que los productos no estaban correctamente etiquetados. Esto puede parecer un detalle menor, pero el etiquetado es clave para informar al consumidor sobre los ingredientes, posibles alérgenos, instrucciones de uso, caducidad y advertencias sanitarias. La ausencia de esta información, o su presencia incompleta o incorrecta, pone en entredicho la transparencia del producto y la seguridad de quien lo utiliza.

La actuación de las autoridades sanitarias catalanas

El hallazgo partió de una inspección realizada por la Subdirección General de Ordenación y Calidad Sanitarias y Farmacéuticas, dependiente de la Generalitat de Catalunya. Esta institución detectó las graves deficiencias y puso en conocimiento de la AEMPS los resultados. A partir de ahí, se tomaron las medidas correspondientes. Sanidad ordenó el cese inmediato de la actividad de fabricación, la retirada de todos los lotes de cosméticos distribuidos y la paralización de su venta.

La colaboración entre las autoridades autonómicas y el Ministerio de Sanidad ha sido clave para frenar la distribución de estos productos y evitar que lleguen a más consumidores. La rapidez de actuación demuestra que, aunque el sistema no es infalible, sí existen mecanismos para detectar y atajar este tipo de situaciones antes de que se conviertan en un problema mayor.

Qué deben hacer ahora los consumidores y vendedores

La AEMPS ha sido clara: no se recomienda utilizar ninguno de los productos de las marcas mencionadas. Si tienes en casa algún cosmético de Pirinherbsan, Fontdeblanc, Mythological o ExtrAroma, lo más prudente es dejar de usarlo de inmediato. Aunque no se ha informado de efectos adversos concretos, el hecho de que su fabricación no siguiera las buenas prácticas necesarias ya supone un riesgo potencial.

En cuanto a los vendedores, se les insta a retirar de la venta cualquier artículo de estas marcas y a contactar con la empresa responsable para gestionar su retirada definitiva. Esta situación podría dar pie incluso a acciones legales si se demuestra que ha habido negligencia grave o comercialización fraudulenta.

Aunque la noticia pueda resultar inquietante para quienes han utilizado estas marcas o hayan comprado los producto mencionados, también es un ejemplo de que el sistema de vigilancia sanitaria funciona. La detección de irregularidades, su comunicación pública y la retirada inmediata de estos cosméticos por parte de Sanidad, son acciones que buscan garantizar la seguridad de todos. En este sentido, el papel de la AEMPS y de las autoridades autonómicas resulta esencial para preservar la confianza de los ciudadanos en los productos que consumen a diario.