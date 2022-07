Las distintas medidas que ha llevado a cabo el Ejecutivo de Pedro Sánchez no han conseguido que los españoles no paren de perder poder adquisitivo. Según los últimos datos de la consultora Kantar, el 4% de los hogares en España no pueden hacer frente al encarecimiento de algunos productos de la cesta de la compra básicos en la alimentación, lo que recuerda mucho a las penurias vividas durante la posguerra.

Este mismo viernes se ha conocido el dato de la inflación del mes de julio, que se ha situado en el 10,8%, lo que supone un alza del 0,8% en comparación con el mes anterior. Y es que, tras un periodo en el que la energía y los carburantes aupaban los datos de IPC, en los últimos meses los alimentos frescos han sido los principales protagonistas de este aumento de precios.

Una problemática que, teniendo en cuenta los 18,7 millones de hogares que hay en España -según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE)- afecta a más de 750.000 familias en nuestro país, que ven como cada mes, al calor de los récords históricos del IPC, no pueden hacer frente a las subidas de precios de productos como el pan, las legumbres, la carne o la leche. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado que la cesta de la compra ha subido de media en el último año un 15,2% y ha estimado que estos incrementos provocarán un sobrecoste de más 830 euros al año para una familia media.

De esta forma, según los datos del estudio, la cesta de la compra se ha incrementado un 15,2 %, lo que supone la mayor subida de precios registrada en los estudios realizados por la OCU. La organización de consumidores ha señalado que los productos que más suben son el aceite de girasol (118%), las magdalenas (75,4%), la margarina (75,2%), los plátanos (63,6%), la pasta (59,9%), el aceite de oliva suave (52,6%), la harina de trigo (49,7%), los huevos (45,9%) y la mayonesa (42,9%).

Además, la subida del aceite y las harinas, ingredientes de muchos productos, ha tenido gran peso en el incremento de precios de la categoría. Dentro de los productos frescos, destaca la subida de los huevos. Entre el resto de las categorías de frescos no hay muchas diferencias -frutas y verduras un 12,4%, los pescados un 13,3% y carnes un 14%-. En las carnes se aprecia un comportamiento diferenciado entre el pollo, con un 16,1%, el vacuno, con un 17,8% y el cordero, con un 18%, y el cerdo, con un 7,3%. El conejo y el pavo se quedan en un entorno intermedio con un 12,2% y un 13,8%, respectivamente.

La organización de consumidores ha avisado que, en el corto plazo, nada hace pensar que la situación vaya a cambiar y es probable que todavía suban aún más los precios de algunos productos en los próximos meses. De esta forma, urge al Gobierno a tomar «medidas firmes y decididas» para cortar la subida de los precios que pasan por suspender temporalmente los impuestos ligados a la energía, el origen de la espiral inflacionista, y por otra, aumentar las ayudas a todas las familias para afrontar el incremento de los precios.