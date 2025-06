El Banco Sabadell se ha encontrado con un regalo inesperado para defenderse de la OPA del BBVA: dos ofertas por el británico TSB, presentadas por Barclays y NatWest, según fuentes al tanto de la situación. Este le permitirá montar una subasta por un precio superior a 2.000 millones de libras (2.350 millones de euros), algo que puede hacer a pesar de la oferta del banco que preside Carlos Torres; basta con que la decisión de venta sea aprobada por su junta de accionistas.

El deber de pasividad que impone la normativa de OPAs española obliga al Sabadell a abstenerse de buscar operaciones corporativas, pero no le impide aceptarlas si le llegan sin pedirlas (unsolicited). Por tanto, supone una operación que, de salir adelante, obligaría al BBVA a reformular su oferta a la baja -al tener un menor perímetro el Sabadell- o directamente a retirarla.

El Sabadell confirmó ayer por la tarde haber recibido varias manifestaciones de interés por TSB, información que había adelantado el Financial Times. Las fuentes consultadas confirman que esas ofertas proceden de los británicos Barclays y NatWets, si bien no descartan que otros potenciales interesados puedan sumarse a la puja posteriormente, incluyendo fondos de capital riesgo. Desde el banco español no hicieron comentarios.

El FT asegura que esas ofertas se sitúan en torno a los 2.000 millones de libras, un precio muy atractivo para el comprador pero inferior al valor en libros de TSB (unos 2.100 millones). Hoy en día, después de muchos años, la mayoría de los bancos cotiza por encima de ese valor, por lo que es difícil que el Sabadell venda TSB por debajo. Y el hecho de que haya varios interesados facilita la consecución de ese objetivo.

Esos 2.000 millones supondrían un múltiplo de 7,4 veces el beneficio antes de impuestos de TSB, segñun el banco de inversión KBW. Un múltiplo que se sitúa por debajo de las ofertas que ha recibido recientemente el Santander por su filial británica, que la valoraban en 9 veces dicho beneficio.

Ofertas rechazadas en 2021

El Sabadell ya recibió ofertas para vender TSB en 2021, como informó en su día OKDIARIO. En aquel momento, todavía en la pandemia del covid y con las cotizaciones de la banca por los suelos, las ofertas no pasaron de 300 millones. El entonces recién llegado consejero delegado del banco catalán, César González-Bueno, se negó a aceptar ninguna oferta inferior a los 1.000 millones. Y la jugada le ha salido bien.

Hasta ahora, la defensa del Sabadell ante la OPA había consistido en una espectacular mejora de sus resultados y, sobre todo, en un fuerte incremento de la remuneración del accionista mediante dividendos y recompras de acciones. Una venta de TSB, si el precio es adecuado, puede suponer una defensa definitiva.

«Puede ser otra forma estratégica de rechazar el interés del BBVA en el Sabadell en un esfuerzo para mantenerse independiente, especialmente porque TSB no se ve necesariamente con un amplio encaje en el grupo (más allá de proporcionarle cierta diversidad geográfica) y los ingresos podrían incrementar significativamente el potencial de retorno de capital del Sabadell», opina el citado KBW.