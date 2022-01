Es hora de ir en busca de los roscones de Reyes más light del supermercado para poder afrontar la vuelta a la rutina. En estos días en los que necesitamos hacernos con un dulce especial tenemos opciones de todo tipo. El roscón se ha convertido en nuestro mejor aliado a la hora de disfrutar de una sobremesa de reyes que pondrá punto y final a las fiestas más familiares del año. Aunque no lo parezca los roscones de Reyes son los postres más light de las navidades, una masa ligera y eligiendo un relleno especial nos hará disfrutar de los mejores de nuestro supermercado de confianza.

Estos son los roscones de Reyes más light que puedes encontrar en el supermercado

El roscón de Reyes es el postre más light de las navidades. Lejos de los polvorones, una bomba de manteca de cerdo o de los turrones más calóricos. Esta masa ligera nos ayudará a despedir estos días por todo lo alto y lo hará para hacernos más fácil la vuelta a la rutina sin demasiadas consecuencias para nuestra dieta.

El roscón de Reyes sin relleno, sin gluten, ni lactosa, es una delicia saludable que Mercadona nos regala estas fiestas. La mejor opción y el Roscón más saludables, es esta. Por un lado, no lleva nada de gluten, es más fácil de digerir, al igual que la ausencia de lactosa. Estos dos elementos seamos o no intolerantes, hacen de este postre un producto más pesado. Además, no lleva relleno, uno de los elementos que más grasas añaden al roscón de reyes.

El Corte Inglés tiene el roscón de Reyes light más delicioso que hayas probado nunca. Este roscón no lleva aceite de palma, un elemento que debemos tener en cuenta y que implica un producto mucho más saludable. Tampoco lleva relleno, con lo cual, solo tendremos que luchar contra las calorías de una masa ligera y esponjosa similar a la de un bizcocho convencional. Si nos quitamos la fruta que lleva encima, será lo más ligero posible. Vale solo 10,95 euros por lo que es una de las mejores opciones para llevar a la mesa un producto de calidad.

Lidl tiene un roscón de Reyes solidario, con nata, low cost elaborado con bizcocho de mantequilla, otra de las alternativas para hacer este dulce más sano. La mantequilla es mejor que determinados aceites, con lo cual, si queremos apostar por una alternativa especial para este día, es perfecto. Relleno de nata y a un precio de 5,99 euros, tiene en su interior un haba madrina que ayuda a los niños, colaborando con Save The Children. Una buena opción solidaria y deliciosa, además de ligera, para este día de Reyes.