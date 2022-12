El robot que cocina por ti que podría convertirse en la gran revolución de este siglo: todos los detalles

La tecnología hace avanzar el mundo hasta cotas insospechadas, y las que todavía están por llegar, en prácticamente cualquier sector, ya que para todo se puede utilizar un avance tecnológico, incluso a la hora de cocinar. Hoy te mostramos un espectacular robot que cocina por ti y que cuenta entre otros avances con dos brazos robóticos que se encargarán de hacer todo lo necesario para preparar la comida con eficacia… ¡menudo invento!.

La cocina inteligente es toda una realidad, y lo cierto es que hay inventos a lo largo y ancho del mundo que realmente cambian la historia y que suponen una increíble revolución para el sector, siendo posteriormente una revolución en los hogares por diferentes motivos.

El robot que cocina por ti, un invento revolucionario

Esta maravilla digna de una película de ciencia ficción es toda una realidad, un auténtico robot que cuenta con características como dos brazos robóticos, un dispensador de alimento y un horno que llega hasta los 260ºC. Entre sus funciones destacan algunas como que deja las órdenes de comida listas en tres minutos para entregarlas a domicilio, todo de forma automática.

Este robot que cocina por ti es un diseño creado por el colombiano Néstor Andrés Santos, ingeniero de sistemas y emprendedor que desarrolló esta idea cuando se dio cuenta de que en muchas ocasiones se pedía comida por medio de aplicaciones de entrega a domicilio y había muchos errores en los pedidos.

Según palabras de Santos, «Nos enamoramos de un problema: empezamos a ver que siempre que pedíamos comida nos llegaba con errores. Por ejemplo, yo pedía una hamburguesa doble y a veces me llegaba una hamburguesa de queso; a veces, si yo pedía más salsas, no me mandaban más salsas; a veces el producto llegaba en mal estado o llegaba con algunas inconsistencias. Siempre la aspiración de uno como consumidor es recibir lo que tú ves en una imagen. Esa fue la necesidad de automatizar el proceso de preparación del pedido”.

Al sucederle eso continuamente, en 2020 decidió utilizar sus conocimientos en ingeniería de sistemas para comenzar a experimentar con robots que pudiesen preparar un plato y entregarlo en tiempo récord. Fue así como creó Trankki, un sistema que cuando recibe una orden de una aplicación de entrega de comida a domicilio envía un comando a la cocina inteligente para que empiece a preparar el pedido con exactamente los ingredientes requeridos y en las cantidades solicitadas.

Así funciona este robot

El funcionamiento de este robot se centra en un brazo robótico que utiliza una bomba de succión para coger un molde de aluminio y colocarlo en la boquilla del dispensador, depositando la cantidad exacta que figura en el sistema. Después, el otro brazo robótico remueve y desmenuza el alimento al tiempo que el horno se calienta y lo deja listo para consumir. El sistema cuenta con tres tipos de cocina inteligente: uno para preparar platos con arroces o pizza, otro para platos con toppings y otro con un cortador automático para patatas, pepinos y cebollas.

Este robot que cocina por ti se utiliza actualmente para preparar arroz paisa y venderlo en zonas del norte de Bogotá, siempre por medio de aplicaciones de entrega a domicilio.