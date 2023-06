Italia y Francia ya se han pronunciado y no apoyarán la entrada en vigor de la norma verde europea, más conocida como Euro 7, que impone mayores exigencias a la progresiva reducción de las emisiones de automóviles por el impacto que puede tener ésta en la viabilidad de las fábricas en las que se producen vehículos de tamaño pequeño. Grupo al que se suman República Checa, Polonia, Eslovaquia, Hungría y Bulgaria, pero no España, que por el momento no ha hecho público su posicionamiento por la negativa de la ministra de Transición Ecológica y vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, a posicionarse a favor de la industria de la automoción.

Así lo han confirmado fuentes cercanas a las negociaciones con Bruselas, en conversaciones con este diario, que han señalado que «el principal escollo que se está encontrando el Ministerio de Industria -cartera del recién nombrado Héctor Gómez- para hacer público su posicionamiento ante la norma Euro 7 es la postura de Teresa Ribera, que está presionando, directamente a la presidencia del Gobierno -Pedro Sánchez- para que España no se mantenga neutral ante la entrada en vigor de la directriz».

«Todo ello a pesar de conocer el coste que tendrá para la industria de la automoción y que España es uno de los países más afectado por su puesta en marcha», añaden.

Italia, Francia, República Checa, Polonia, Eslovaquia, Hungría y Bulgaria son el grupo de países que ya se han posicionado en contra de su entrada en vigor, tanto por la afección en su tejido productivo como por la poca incidencia que tendría la norma que sólo reduciría las emisiones un 4%. Además, este grupo de siete países ya han iniciado los trámites y han solicitado una evaluación exhaustiva de las repercusiones de la propuesta legislativa desde el punto de vista técnico y en términos de análisis coste-beneficio.

Efecto de las elecciones

Además de la presión que está sufriendo Sánchez por parte del Ministerio de Ribera y la falta de interés que se está mostrando desde la cartera de Industria, el hasta la fecha presidente del Gobierno tiene la presión de las elecciones y desde su Gabinete, tal y como ha podido saber este diario, le han pedido que no se pronuncie en esta materia hasta después del 23 de julio -fecha de los comicios nacionales-.

«Partiendo de la base de que el único posicionamiento que ha tenido el Gobierno de Pedro Sánchez es que va a apoyar a la industria respetando el medio ambiente, ahora el Ejecutivo va a mantener la misma estrategia para evitar que estar de un lado u otro le pueda afectar en las elecciones nacionales», señalan fuentes del sector de la automoción a OKDIARIO.

Futuro de Horse

No obstante, que España se posicione antes de las elecciones es importante porque está en juego que la sede Horse, la nueva empresa que el grupo francés creará junto a la compañía china Geely para fabricar motores híbridos y térmicos de alta eficiencia, se instale en España. Una decisión que se tomará en junio y para la que ahora la favorita es Rumania.