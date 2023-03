La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha anunciado este martes un acuerdo con la Comisión Europea para extender la excepción ibérica hasta el próximo 31 de diciembre que se llevará hoy al Consejo de Ministros, aunque quedará pendiente la adopción formal por parte de Bruselas.

«Es una herramienta que permitirá seguir protegiendo a los consumidores españoles y portugueses hasta final de año», ha señalado a su llegada a Bruselas para participar en la reunión ordinaria de ministros de Energía de la Unión Europea (UE). Según ha explicado la ministra, esta decisión supone, no solo, una extensión de la excepción ibérica que ya se aplicaba, sino que implica algunos «ajustes para acomodarlo», como la referencia de precios, que hasta ahora incrementaba en cinco euros al mes, y ahora será «más suave», de cerca de dos euros.

«La curva por la que cada mes se incrementaba esta referencia pasa a ser prolongada y más suave», ha indicado la ministra, para explicar que se pasará de los 55 euros de la referencia actual hasta los 65 euros en diciembre. No obstante, ha señalado que si los precios del gas natural se mantienen en los precios actuales, probablemente el mecanismo no se active, aunque en caso necesario, permitiría mantener un precio «razonable», no tan «dependiente» de la evolución del gas natural.