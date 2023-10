Francisco Reynés, presidente de Naturgy, considera que el acuerdo alcanzado entre PSOE y Podemos pretende presionar a «otros» para que apoyen la investidura de Pedro Sánchez más que un verdadero acuerdo programático para la próxima legislatura. Asimismo, espera que el Gobierno le conceda «libertad» suficiente para gestionar la compañía, en especial para acometer el proyecto Géminis de escisión de la misma en dos empresas.

Aunque Reynés no especifica a quiénes se refiere al decir «otros», cabe interpretar que el máximo ejecutivo de Naturgy alude a los independentistas catalanes, que aún no han anunciado su voto favorable a la investidura de Sánchez. Por un lado, a ERC, a quien encajan mejor ideológicamente los compromisos del pacto y que ha advertido de que el mismo «es papel mojado si no se cierran los acuerdos de investidura y los compromisos con Cataluña”.

En cuanto a Junts, su base tradicional no apoya subidas de impuestos o la reducción de jornada perjudicial para las empresas, pero ahora mismo su única exigencia es la amnistía, como es bien sabido. Una vez cerrado el acuerdo con Sumar, la presión sería para aprovechar la oportunidad de apoyar un Gobierno proclive a su demanda, pues de lo contrario se arriesgarán a ir a nuevas elecciones.

El pacto PSOE-Sumar contiene, entre otras medidas, la prolongación indefinida de los impuestos temporales a la banca y las energéticas, una subida del Impuesto de Sociedades o la reducción de la jornada laboral sin recortar el sueldo del empleado.

Respecto a la primera medida, el Banco Santander aseguró este miércoles que es «contraproducente para la economía» y que afectará al crédito cuando llegue la parte baja del ciclo. Y Repsol advirtió el jueves de que se llevará inversiones fuera de España si se confirma el alargamiento del tributo.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, añadió en el Congreso de Directivos CEDE celebrado en Granada que «no se puede machacar a impuestos a las empresas» si se quiere que atraigan talento e innoven, ya que compiten en un entorno global. Igualmente, calificó la reducción de jornada de «populista» e «intervencionista», y criticó el impacto negativo que tendría en la hostelería o el comercio.

Proyecto Géminis

Reynés también alude a las recientes declaraciones de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en las que aseguraba que el citado proyecto Géminis de escisión de Naturgy en dos compañías (una con las actividades reguladas y otra con las liberalizadas) «no es lo más conveniente», y avisaba de que «el Gobierno lo vigilará». «No se entiende muy bien si de lo que se trata es de mantener la inversión en transición energética. Posiblemente responde a motivos distintos, muy diferentes a los de mantener la inversión en transición energética», dijo en una entrevista con el periódico Expansión.

A este respecto, el presidente de Naturgy espera que el Gobierno le conceda «libertad» para gestionar la empresa como mejor considere su consejo de administración; es decir, que no ponga obstáculos a sus planes.

La gasista anunció este plan a principios de 2022, pero lo dejó en suspenso a raíz de la invasión rusa de Ucrania, con el consiguiente impacto en el mercado energético. Sin embargo, en julio de este año Reynés anunció la reactivación del mismo -aparte de una subida del dividendo- para ofrecer una salida, al menos parcial, a los fondos CVC y GIP, propietarios del 20% del capital cada uno.