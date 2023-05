La Reserva Federal vuelve a apretar y sube 25 puntos los tipos hasta el 5% aunque sugiere una pausa

La Reserva Federal de Estados Unidos ha obviado las turbulencias que vuelven a afectar estos días al sector bancario americano y ha decidido continuar subiendo los tipos de interés. En concreto, 25 puntos hasta un nivel del 5%%. Este es el nivel más alto desde 2017. La decisión es consistente con la preocupación de la Fed por la marcha de la inflación, que da muestras de resistencias a la baja, y con los reiterados mensajes de su presidente, Jerome Powell, en el sentido de estar dispuesto, si es preciso, a endurecer aún más su política monetaria hasta que empiece a dar resultados sólidos y signos de que está reconduciéndose.

No obstante, el comunicado de la Fed afirma que, de cara al futuro, y antes de tomar la próxima decisión, tendrá muy en cuenta los efectos del endurecimiento de la política monetaria desde el inicio del proceso y su traslación a la actividad económica. Algunos analistas destacan, interpretando estas palabras, que quizá la Fed está sugiriendo una pausa antes de volver a apretar las tuercas. Pero de momento, lo que está claro es que la institución que preside Jerome Powell ha vuelto a obviar la persistencia de la crisis bancaria en el país, desatada tras el colapso de Silicon Valley Bank, y ha dado preferencia a su combate contra el alto nivel de precios.

El pasado lunes, los reguladores de Estados Unidos han aceptado la oferta de JP Morgan por los activos del First Republic Bank, tercer banco norteamericano que quiebra en dos meses, según han anunciado este lunes. De esta forma, JP Morgan se quedará con todos los activos del banco, cifrados en un total de 229.100 millones de dólares y depósitos por aproximadamente unos 103.900 millones. El regulador ha embargado los activos del banco en primer lugar y ha aceptado la oferta de JP Morgan para hacerse con la totalidad de ellos. JPMorgan se ha impuesto en la carrera por el First Republic Bank a PNC Financial Services Group y Citizens Financial Group, que presentaron también ofertas el domingo en una subasta organizada por los reguladores estadounidenses. Pagará 10.600 millones de dólares.

La tasa de inflación de Estados Unidos se situó en el 5% interanual en el mes de marzo, con una moderación de un punto respecto a febrero, según la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo del país. No obstante, el índice subyacente, que excluye de su cálculo los precios de los alimentos y la energía por su mayor volatilidad, cerró el tercer mes de 2023 con un incremento del 5,6%, una décima más que el mes anterior. En tasa mensual, la variable general del índice experimentó un avance del 0,1%, tres décimas menos, mientras que la variable subyacente estuvo en el 0,4%, una décima por debajo del registro previo. Para hacer frente al alza de precios, la Reserva Federal subió los tipos de interés en 25 puntos básicos, hasta situarlos en un rango objetivo de entre el 4,75% y el 5% el 22 de marzo pasado.

En el comunicado hecho público por la FED se señala que continuará con el rigor monetario hasta volver a reconducir la inflación a la senda del 2%. La situación en Estados Unidos se ha alterado desde el desplome de Silicon Valley Bank y el contagio a otros bancos pequeños con problemas parecidos: una alta exposición a empresas de alta tecnología muy apalancadas cuyo valor ha ido cayendo en bolsa tras las subidas de los tipos de interés, la tenencia entre su cartera de clientes de depósitos mayoristas que han decidido retirar sus posiciones y la necesidad de estas entidades de vender el enorme volumen de bonos públicos que habían comprobado a coste prácticamente cero de los que han tenido que desprenderse a los tipos actuales de mercado incurriendo en cuantiosas pérdidas.