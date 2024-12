La crisis del concierto de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) esconde casos reales de personas que están en vilo al no saber que va a pasar con los tratamientos que están recibiendo. Entre ellos, se encuentran pacientes con cáncer, personas a las que las actuales aseguradoras les están realizando un seguimiento que se vería interrumpido si el Ejecutivo no es capaz de solucionar el problema. OKDIARIO ha accedido a varios testimonios de mutualistas que cuentan cuál está siendo su situación.

«Mi nombre es Mercedes y soy maestra funcionaria desde 2009», explica la primera afectada. «Desde este año estoy con Asisa y hace dos me detectaron un cáncer de mama. Yo he seguido en la entidad hasta ahora y espero que siga el concierto con Muface», demanda la paciente.

«Yo tengo revisiones cada seis meses, estoy en tratamiento todavía, y lo que me queda, y llevo un aparato en el brazo en el que pusieron la quimioterapia», lamenta la mutualista. «Mi médico me recomendó dejarme (el aparato), y necesita un mantenimiento mensual», explica.

«Yo me siento huérfana, me siento desprotegida, porque yo tengo confianza en mi médico y quiero que me sigan tratando», denuncia una afectada.

«¿Qué pasará si Muface desaparece? Nos vamos a quedar huérfanos. Yo me siento huérfana, me siento desprotegida, porque yo tengo confianza en mi médico y quiero que me sigan tratando. Son cosas que a día de hoy me están angustiando y espero que todo siga como hasta ahora», denuncia la funcionaria.

Afectados por el concierto de Muface

Otra afectada explica que es «maestra, funcionaria y mutualista de Muface». «Tengo mucha incertidumbre de cómo va a quedar mi situación porque tengo un montón de seguimientos del oncólogo, cardiólogo, endocrino y ginecóloga con sus respectivas mamografías, analíticas y demás, y no sé cómo va a quedar cuando nos absorba la Seguridad Social», afirma.

«A lo mejor, mis seguimientos y tratamientos se posponen muchísimo tiempo», afirma una profesora con miedo.

«Además de que, a lo mejor, mis seguimientos y tratamientos se posponen muchísimo tiempo. No sé qué va a pasar con nosotros ni cómo vamos a poderlo sobrellevar», lamenta la profesora, quien tampoco conoce «si la medicación va a ser la misma, si los médicos me van a poder dar el mismo tratamiento…». «Tenemos muchísima incertidumbre y no podemos dejar que esto desaparezca», reclama.

Por último, otro funcionario expone sus problemas si desaparece Muface: «Mi situación como mutualista con la compañía Adeslas es la incertidumbre de si continúa el próximo año, pues tengo ya prevista una visita al urólogo con análisis previo en marzo del 2025, y en esta situación no sé si podré hacerlo».

El origen del problema

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, dirigido por Óscar López, se reunió hace algo más de una semana con las aseguradoras que actualmente prestan el servicio sanitario del concierto de Muface, es decir, con Adeslas, DKV y Asisa.

El objetivo de este encuentro fue tratar discutir las condiciones del nuevo concierto sanitario. Durante la reunión, el Ministerio propuso que el incremento de la prima para estas aseguradoras sea del 14%, repartido en algo más del 12% en el primer año y alrededor del 1% en el segundo.

Sin embargo, las tres entidades que actualmente ofrecen el servicio expresaron que no participarían en la licitación bajo esas condiciones, dado que consideran que perderían dinero. Ante esta situación, el Ministerio señaló que volverían a reunirse para reevaluar el escenario y tomar una decisión sobre los próximos pasos a seguir.

Por tanto, los funcionarios están a la espera de que el Gobierno de Sánchez consiga llegar a un acuerdo con las aseguradoras. Mientras tanto, los trabajadores públicos exigen al Ejecutivo que aumente la inversión y ofrezca una remuneración suficiente como para aumentar los servicios que existen actualmente.