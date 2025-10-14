La plata, ese metal precioso que figura en los escaparates de joyerías y relojeros en todo el mundo, está ganando más protagonismo como un nuevo refugio de la volatilidad global. Los inversores se han volcado con más vigor en el oro, que asciende un 55% este año y en la plata, que se dispara cerca de un 75%, para proteger sus carteras de los vaivenes comerciales y la incertidumbre fiscal que contagia a los mercados desde Francia a Japón.

¿Por qué sube tanto la plata? Según Benjamin Louvet, gestor de materias primas para la gestora francesa, Ofi Invest Asset Management, los inversores se están refugiando con más agresión en los metales preciosos para escaparse de los altibajos en otros activos como la renta fija o la Bolsa. «Los riesgos que plantean las tensiones geopolíticas y comerciales refuerzan más que nunca la necesidad de diversificar hacia los metales preciosos», ha explicado Louvet.

Los bancos centrales lideran estas compras de plata, al igual que su primo dorado más conocido. Este ascenso ha llevado a los analistas de Bank of America a revisar sus previsiones para el resto del año: para el oro, han fijado un precio objetivo por encima de los 5.000 dólares en 2026, y unos 65 dólares para su homólogo plateado. Para poner las cifras en contexto, el oro actualmente cotiza en torno a los 4.100 dólares por onza troy, mientras que el oro oscila en torno a los 52 dólares.

Además, este rally se enmarca dentro de la llamada operación de devaluación (debasement trade, en inglés) que está provocando un cambio global en la asignación y valoración de activos que anteriormente se consideraban sólidos. En concreto, los inversores se están alejando de su exposición en el dólar tras el asalto de la Casa Blanca y de los bonos soberanos en distintos rincones del mundo tras vivir una crisis fiscal en Francia, Japón y Estados Unidos, que aún permanece cerrado. Esto se ha trasladado a una crisis de suministro dentro de la Asociación del Mercado de Metales Preciosos de Londres, el mercado de Londres.