Estamos de lleno en las semanas de mayor fiebre consumista del año, donde las compras compulsivas al calor del Black Friday y la Navidad nos llevan probablemente a gastar más de lo que teníamos pensado.

Sirva como botón de muestra estos datos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Estas Navidades, el gasto medio de los españoles se elevará un 22% o lo que es lo mismo: 116 euros más que en 2020, hasta los 641 euros por persona.

Durante el Black Friday también se incrementó el presupuesto. En concreto, 41 euros más, hasta los 208 euros (24,5% de incremento respecto al año pasado). Incluso hubo un 16% de los consumidores que compró por un valor superior a 500 euros, según la OCU.

Ciertamente, en estas fechas es difícil reprimir el deseo de obsequiar a nuestros seres queridos con la mejor sorpresa, pero piensa cuánto de lo gastado podrías haber ahorrado. Ve, incluso, un paso más allá y piensa en qué hubiese pasado con ese dinero si en vez de haberlo depositado en una cuenta corriente, lo hubieses invertido en algún producto financiero como un fondo de inversión

Ahorrar e invertir

Pongamos un ejercicio práctico. Imagina que ahorras cada mes 100 euros durante una década. Si lo depositas en una cuenta corriente remunerada al 0%, teóricamente habrás acumulado 12.000 euros. Teóricamente, porque en la práctica habrás perdido capacidad de compra por el efecto negativo de la inflación (o subida de los precios) sobre el dinero, que hace que con los años valga menos y pierda poder adquisitivo.

¿Qué podemos hacer para evitar el “efecto depreciación” que la inflación produce en nuestro ahorro? La respuesta es invertir nuestro ahorro en productos cuyas rentabilidades superen al IPC.

Quizá eres de los que piensan que no merece la pena invertir si no cuentas ya con una cantidad de ahorro importante, pero no te sientas solo porque una parte muy importante del ahorro financiero de las familias españolas (algo más del 40%, según el Banco de España) está en cuentas corrientes o depósitos cuyo rendimiento se sitúa muy lejos del IPC actual.

¿Quieres ver como cambiaría tu ahorro a lo largo de 10 años si, en vez de mantenerlo “ocioso”, lo invirtieses? Te lo mostramos: si, durante 10 años, invirtieses mensualmente 100 euros en un fondo de inversión con una rentabilidad mensual media del 5%, al cabo de los 10 años, obtendrías 15.500 euros frente a los 12.000 euros resultantes de haberlo mantenido en cuenta corriente, un 29% más.

Si asumes algo más de riesgo y lo inviertes en un fondo con mayor exposición a la renta variable (acciones), que ofrezca una rentabilidad media del 10%, tu inversión casi se habrá duplicado, alcanzando los 20.000 euros al cabo de esos 10 años. Es decir, tu ahorro crecerá un 68% respecto a lo acumulado en el banco.

Ahora bien, si tu capacidad de ahorro es menor, pongamos 50, estamos hablando de 6.000 euros en una década que, invertidos, se convertirán en 7.750 euros si es con un 5% de rentabilidad media anual y de 10.073 euros, con un 10%.

La gestión y la magia del interés compuesto

Dos argumentos explican este considerable aumento del ahorro invertido. De un lado, la adecuada gestión profesional de una sociedad gestora capaz de saber rentabilizar las inversiones minimizando los riesgos y, de otro, el efecto del interés compuesto sobre el capital invertido a largo plazo.

Calificado, según dicen, por Einstein como la fuerza más poderosa del universo, el interés compuesto consiste en ir acumulando las rentabilidades generadas en el capital invertido. De tal manera que, como el efecto de una bola de nieve, conforme van pasando los años ese dinero va aumentando de forma sustancial.

En definitiva, con pequeños esfuerzos, como evitar las compras compulsivas o ahorrar lo que se conoce como gastos hormiga (pequeños gastos diarios como un café o un paquete de chicles), todos podemos ahorrar e invertir en nuestro bienestar futuro, ya sea para la entrada de una vivienda, los estudios de los hijos o la jubilación.

Recuerda, invertir tu ahorro por poco que sea y comenzar cuanto antes marcarán la diferencia cuanto necesites disponer de tu dinero.