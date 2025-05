La posibilidad de celebrar una fastuosa cena en un club de golf desencadenó una loca carrera por los activos digitales especulativos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Los criptobros han inyectado 140 millones de dólares en las criptomonedas de Donald Trump (incluye las memecoins $Trump y $Melania) con las esperanzas de cenar con el republicano. El concurso, finalizado esta semana, impulsó a los fieles del presidente a comprar las criptomonedas especulativas del mandatario a cambio de la oportunidad de cenar con él en el estado de Virgina. Había 220 plazas para aquellos que poseyeran la mayor cantidad de las criptomonedas. Los primeros 25 ganadores del listado también reciben un tour exclusivo de la Casa Blanca. Esta cena se celebrará la próxima semana.

El invitado VIP del listado es un usuario con el apodo Sun, que cuenta con 1.432.003 millones de participaciones actuales en la memecoin de $Trump. Tras una investigación más profunda, el misterioso usuario, Sun, resultó ser Justin Sun, el fundador de Tron, una plataforma de criptomonedas afincada en Hong Kong. Sun, además, fue vinculado a la compañía matriz del proyecto, World Liberty Financial, como asesor. Este hecho impulsó a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos a investigarle por fraude después de que este realizará la compra de tokens de World Liberty Financial por valor de 75 millones de dólares.

Made it to the $TRUMP dinner, now the hard part, convincing my wife to let me go pic.twitter.com/qff5nF0SGe

— Morten ⏳ (@Mortpoker) May 12, 2025