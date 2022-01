Aldi trae esta semana en oferta una gran cantidad de productos veganos, no tendrás excusa para dejar a un lado la carne durante estos días o de forma permanente. Ser vegano es un estilo de vida, no solo una dieta, dejar de consumir productos de origen animal puede acabar siendo lo que marque la diferencia en nuestro día a día. Aldi hace años que nos trae buenos productos veganos, pero esta semana encontramos una variedad nunca vista entre sus novedades en oferta. Toma nota de los mejores productos veganos de este supermercado.

Aldi tiene gran cantidad de productos para hacerte vegano

Heura no es solo una carne vegana es una experiencia gastronómica en toda regla. De fabricación nacional es una de las marcas que más ha crecido estos últimos tiempos gracias a un catálogo cada vez más amplio de productos veganos que la han llevado hasta supermercados como Aldi. Seas o no vegano, probar este tipo de carnes es esencial. Las burguers i los nugget son una delicia en todos los sentidos, ideales para niños y no tan niños que quieran dejar a un lado este producto vegano. Por 3,49 euros te llevas a casa la máxima calidad Heura.

La pizza margarita vegana también es una de las opciones de Aldi en esta semana de productos veganos en oferta. Por 2,79 euros nos llevamos a casa una delicia llena de sabor que podemos preparar en unos minutos al horno o al microondas. Una alternativa a la comida rápida que no nos decepcionará. La pizza vegana de Aldi merece la pena, no solo la margarita sino las variedades que tenemos en la sección de congelados.

El tofu a 2,39 euros de Aldi es ecológico. Otro de los puntos a favor de Aldi y el motivo por el que pasaremos por este supermercado es conseguir productos que son totalmente ecológicos. Un extra que no supone gastar más de la cuenta. Por un precio de lo más accesible conseguimos un tofu que tendrá todas las propiedades de este ingrediente vegano y será eco.

El surtido vegano ecológico está de oferta en Aldi esta semana. Podemos comprar todo tipo de platos ya preparados a los que solo tendremos que darle un toque de calor para disfrutarlo. Por 2,49 euros nos llevamos a casa hamburguesas, salchichas o escalopes ya preparados sin nada de carne y ecológicos. No hay excusas para no disfrutar del placer y las propiedades de una dieta vegana sea por un tiempo o de forma permanente.