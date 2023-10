¿Por qué todo el mundo está hablando de las naranjas de Mercadona? Las naranjas son una de las frutas más consumidas en España, tanto por su sabor como por sus beneficios para la salud. Sin embargo, en los últimos meses, muchos clientes de Mercadona se han sorprendido al ver que las naranjas y mandarinas que venden en sus supermercados proceden de otro país que no es España. ¿A qué se debe este cambio de origen? Un cliente de Mercadona preguntó por ello y recibió una explicación.

¿Por qué todo el mundo está hablando de las naranjas de Mercadona?

Las redes sociales suelen ser el lugar en el que podemos conectar directamente con las tiendas y marcas que siempre compramos. En el caso de Mercadona siempre suelen contestar a cualquier pregunta que tengan sus clientes y en esta ocasión, no dudaron en dar respuesta a algo que a muchos les sorprende: el origen de sus naranjas y mandarinas y que está dando mucho que hablar.

En concreto, respondieron a un tuitero @raspi0666 que dejando claro que era de Valencia, preguntó por qué en la malla de mandarinas de Mercadona ponía que el origen era Sudáfrica.

La respuesta del supermercado no se hizo esperar. Han explicado que el motivo por el que han optado por importar naranjas y mandarinas de Sudáfrica es porque la producción nacional no es suficiente para cubrir la demanda de sus clientes durante todo el año. Mercadona asegura que solo recurre a la importación durante tres meses, entre mediados de agosto y noviembre, cuando la naranja española aún no está madura o no tiene la calidad necesaria para su venta. Y cuando además ya han acabado con el «volumen de producción de la campaña nacional».

¡Hola! 🙋🏻‍♂️ Solo importamos 🍊🍊 desde mediados de agosto hasta el mes de noviembre aproximadamente 📅, una vez hemos agotado el volumen de producción de la campaña nacional. (1/2) — Mercadona (@Mercadona) September 26, 2023

La diferencia entre las naranjas españolas y las sudafricanas

A pesar de que la explicación de Mercadona ha quedado clara, muchos clientes han notado la diferencia que existe entre las dos. Las naranjas españolas se caracterizan por tener un sabor dulce y un alto contenido en vitamina C, fibra y antioxidantes. Navelina, Navel, Navel Lane Late, Navel Powel y Valencia Late son las variedades que se venden en los establecimientos de Mercadona.

Las naranjas sudafricanas, en cambio, tienen un sabor más ácido y una piel más gruesa. Las variedades que se importan son Valencia Midknight y Delta Seedless. Estas naranjas se cultivan en el hemisferio sur, donde las estaciones son inversas a las del hemisferio norte. Por eso, cuando en España no hay naranjas maduras, en Sudáfrica sí las hay.