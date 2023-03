La declaración de la renta es un procedimiento que toda la ciudadanía con ingresos debe realizar cada año. Lo que no saben muchas personas es qué facturas desgravan en la declaración de la renta. Porque sí, hay facturas que podemos incluir para reducir el pago de impuestos al Fisco.

En la declaración de la renta, es posible desgravar una serie de gastos mediante la presentación de facturas y recibos. Esto ayuda a reducir la cantidad de impuestos a pagar y, por lo tanto, aumenta el reembolso. Por tanto, es interesante conocer qué facturas desgravan en la declaración de la renta. No obstante, antes de empezar, es necesario saber que estas facturas desgravables dependen de cada comunidad autónoma. No todas las regiones tienen el mismo criterio, por lo que deberías consultarlo en tu caso en particular.

Gastos médicos y de salud: En comunidades como Canarias o Cantabria, es posible deducir las facturas relacionadas con gastos médicos (enfermedades, salud mental, embarazo y nacimiento de hijos) y por accidentes e invalidez.

Educación: En cuanto a facturas sobre la educación, hay hasta 10 comunidades que permiten la deducción de facturas que tienen relación con las guarderías. En cuanto a los libros de texto o actividades extraescolares, hay varias regiones que permiten desgravar las facturas en la declaración de la renta. Cada comunidad tiene sus propias condiciones para que una factura de este tipo entre en la desgravación o no.

Vivienda: En cuanto a la vivienda, hay dos posibles deducciones que ofrece el estado. Por un lado, la inversión en la vivienda habitual, es decir, reformas que cumplan ciertos requisitos. Estas deducciones se pueden aplicar en viviendas adquiridas antes del 1 de enero de 2013 y se hayan deducido en el ejercicio 2012 o anteriores. Por otro lado, el alquiler de vivienda habitual, que se aplica a personas que venían deduciendo en cuota el alquiler por contratos firmados antes del 1 de enero de 2015.

Transporte: Hay comunidades, como Asturias, que tienen una deducción por los gastos asociados al transporte público, en personas que viven en zonas rurales que tienen riesgo de despoblación. Es una manera interesante de fomentar el uso del transporte público.

Gastos en la compra de vehículos eléctricos y bicicletas: Una manera de promover el uso de vehículos de 0 emisiones, es permitir desgravarlos en la declaración de la renta. El objetivo no es otro que preservar el medio ambiente y luchar contra el cambio climático.

Internet y suministros: Comunidades como La Rioja o Galicia permiten deducir la factura del acceso a internet, tanto del alta como de las mensualidades. Además, en La Rioja es posible deducir la factura del gas y de la luz si eres un joven emancipado.

Para desgravar una factura de la declaración de la renta, el único requisito es tener en tu poder la factura a desgravar. Para ello, es importante saber qué facturas desgravan en la declaración de la renta. Es importante conservar la factura o el ticket, tanto para desgravar como por si Hacienda te la pide.