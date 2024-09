Una delegación de Qatar aterrizó el jueves en Madrid para negociar distintas operaciones, entre ellas la posible compra de un porcentaje de Madrid Nuevo Norte a BBVA.

A las 8:15 de la mañana, jueves 29 de agosto, aterrizaba en Madrid, en Torrejón -nada de vuelo comercial- un avión procedente de Londres con un equipo de inversores qataríes. Iberdrola, RWE, Talgo… y BBVA. Habían venido hacía un par de semanas, y ahora últimas varias operaciones.

A través de su vehículo de inversión -Qatar Investment Authority-, los qataríes quieren hacer distintas inversiones en España. Tienen cierta querencia por invertir en España, especialmente en los segmentos energético e inmobiliario.

Y dentro del inmobiliario, no es la primera vez que preguntan por la operación en Madrid Nuevo Norte.

El 12 de mayo de 2022, durante un encuentro en Madrid, auspiciado por el ICEX y la CEOE con motivo de la visita del emir qatarí Al Thani, BBVA y los financieros de Qatar mantuvieron una reunión sobre Madrid Nuevo Norte.

Una operación que, además, permitiría a BBVA desinvertir una parte del parque inmobiliario, siguiendo la recomendación de reducir la exposición en ese sector que le dio el Banco Central Europeo. BBVA, en todo caso, no ha querido hacer ningún comentario.

Crea Madrid Nuevo Norte

La sociedad Crea Madrid Nuevo Norte, formada por BBVA, el Grupo San José y Merlin Properties, no podía en 2022 dar cabida a un accionista externo sin que los tres dieran su apoyo, pero ya no existe ese impedimento.

Desde el pasado mes de octubre, los tres grandes accionistas de la sociedad se dieron vía libre: eliminaron las restricciones a la libre transmisión de acciones. Antes había que ofrecer un derecho de tanteo. Ya no. Ahora Qatar puede entrar.

El reparto, actualmente, es como sigue: BBVA tiene un 75,54%, Merlin Properties un 14,46% y el Grupo San José un 10%.

Qatar quiere entrar fuerte, aunque en BBVA son reacios a vender una gran participación de Crea MNN. «Se podría desprender del 20% que le gustaría a los qataríes, y no perdería el control, pero de momento no se ha firmado nada porque no quieren llegar tan lejos». Eso es lo que apuntan fuentes internas de la operación.

En todo caso, los qataríes no quieren frenar solo con el sector inmobiliario y, según ha podido saber OKDIARIO, tuvieron distintos encuentros. Pese a todo, y siempre según las mismas fuentes, «no se está estudiando la entrada de estos accionistas en Talgo tras el veto a la húngara Magyar Vagon».

Desde Criteria -el brazo inversor de la Caixa-, sí que han asegurado que, «de haber un socio industrial», valorarían la opción de «continuar con su entrada en Talgo», como estaba previsto, pero no parece que Qatar vaya a ser ese socio industrial. Las complicaciones para que un accionista externo a la Unión Europea entre en el capital de Talgo tras el veto son enormes. Incluso la operación con Škoda, de salir adelante, requerirá una justificación fuerte que explique, con claridad, las diferencias entre vender Talgo a los checos en lugar de a los húngaros.

Impacto de la ‘Operación Chamartín’

Las obras de regeneración urbana de Madrid Nuevo Norte tendrán un impacto de 15.200 millones de euros en la economía nacional, equivalente al 1,3% del PIB actual, y de 12.000 millones en la de la Comunidad de Madrid -5,2% del PIB autonómico-

Además, estas actuaciones generarán unos ingresos fiscales de 5.868 millones de euros para las Administraciones Públicas, según el estudio ‘Impactos Socioeconómicos de Madrid Nuevo Norte’ realizado por la Universidad Autónoma, a través de su Instituto de Predicción Económica Lawrence R. Klein.

En total, se estima que la inversión que movilizará el conjunto de actuaciones urbanísticas a lo largo de los próximos 25 años se elevará hasta los 25.197 millones de euros, de los cuales 11.069 millones se destinarán a las obras de transformación urbana, incluida la compra de suelos, a los que se sumarán 14.128 millones que se estima provendrán de las transacciones inmobiliarias.

En total, de los 11.069 millones de euros, 9.256 millones procederán de la iniciativa privada, mientras que 1.813 corresponderán a la inversión pública, que afrontarán el Estado, de mano de la empresa pública Adif, el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid.